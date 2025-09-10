Cao tốc nối Cần Thơ - An Giang sau nâng cấp, sửa chữa hư hỏng

Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài hơn 51 km, rộng 17 m, 4 làn xe, vận tốc 80 km/h, khởi công năm 2016, thông xe đầu năm 2021. Tuyến có tổng đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, điểm đầu kết nối cầu Vàm Cống (Cần Thơ), cuối nối tuyến tránh Rạch Giá, tỉnh An Giang.
Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài hơn 51 km, rộng 17 m, 4 làn xe, vận tốc 80 km/h, khởi công năm 2016, thông xe đầu năm 2021. Tuyến có tổng đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, điểm đầu kết nối cầu Vàm Cống (Cần Thơ), cuối nối tuyến tránh Rạch Giá, tỉnh An Giang.
Dừng nghỉ trên cao tốc, tài xế Nguyễn Thanh Danh (35 tuổi), ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, giờ đường láng nhựa, thông thoáng, chỉ mất khoảng 50 phút lái xe tải 2,5 tấn chở tôm càng xanh từ vùng bán đảo Cà Mau về địa phương bán lại.
"Hơn một năm trước, tuyến cao tốc hư hỏng, xuống cấp nặng, nguy hiểm, đi chỉ hơn 51 km mà mất 1,5-2 tiếng", anh Danh kể.
Dừng nghỉ trên cao tốc, tài xế Nguyễn Thanh Danh (35 tuổi), ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, giờ đường láng nhựa, thông thoáng, chỉ mất khoảng 50 phút lái xe tải 2,5 tấn chở tôm càng xanh từ vùng bán đảo Cà Mau về địa phương bán lại.
"Hơn một năm trước, tuyến cao tốc hư hỏng, xuống cấp nặng, nguy hiểm, đi chỉ hơn 51 km mà mất 1,5-2 tiếng", anh Danh kể.
Hai công nhân cùng xe cơ giới cân chỉnh, cố định dải phân cách giữa cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua tỉnh An Giang. "Chúng tôi tham gia thi công nâng cấp tuyến đường này khoảng một năm qua, nay chỉ còn việc hoàn thiện dải phân cách này trong bốn ngày nữa là xong", công nhân Nguyễn Văn Thiện nói.
Trên công trường, các nhà thầu đang duy trì 22 mũi thi công đồng loạt. với hơn 80 thiết bị, máy thi công cùng với 200 cán bộ kỹ thuật, lái máy và công nhân thi công liên tục.
Hai công nhân cùng xe cơ giới cân chỉnh, cố định dải phân cách giữa cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đoạn qua tỉnh An Giang. "Chúng tôi tham gia thi công nâng cấp tuyến đường này khoảng một năm qua, nay chỉ còn việc hoàn thiện dải phân cách này trong bốn ngày nữa là xong", công nhân Nguyễn Văn Thiện nói.
Trên công trường, các nhà thầu đang duy trì 22 mũi thi công đồng loạt. với hơn 80 thiết bị, máy thi công cùng với 200 cán bộ kỹ thuật, lái máy và công nhân thi công liên tục.
Tại một vị trí khác ở địa phận Cần Thơ, anh Nguyễn Văn Thanh đang lái xe lu thi công đoạn dừng đỗ khẩn cấp. Theo chủ đầu tư, toàn tuyến sẽ có 20 đoạn dừng đỗ khẩn cấp với kích thước dài 270 m, rộng 3,5 m, nằm hai bên đường.
Tại một vị trí khác ở địa phận Cần Thơ, anh Nguyễn Văn Thanh đang lái xe lu thi công đoạn dừng đỗ khẩn cấp. Theo chủ đầu tư, toàn tuyến sẽ có 20 đoạn dừng đỗ khẩn cấp với kích thước dài 270 m, rộng 3,5 m, nằm hai bên đường.
Nút giao giữa tuyến, từ cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi vào các địa phương thuộc huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ cũ) đã thi công nâng cấp hoàn tất.
Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có 24 km qua địa phận TP Cần Thơ và 27,5 km qua tỉnh Kiên Giang cũ (nay là An Giang). Quá trình thi công nâng cấp vẫn duy trì khai thác.
Nút giao giữa tuyến, từ cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi vào các địa phương thuộc huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ cũ) đã thi công nâng cấp hoàn tất.
Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có 24 km qua địa phận TP Cần Thơ và 27,5 km qua tỉnh Kiên Giang cũ (nay là An Giang). Quá trình thi công nâng cấp vẫn duy trì khai thác.
Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nhìn từ trên cao. Video: An Bình
Hướng tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Đồ họa: Khánh Hoàng
Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là tuyến cao tốc Bắc - Nam phía tây khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thường xuyên đông xe. Ngoài kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong, cao tốc còn liên kết tuyến N2, thông suốt từ tỉnh Đồng Nai, TP HCM về đến Cần Thơ, An Giang và Cà Mau mà không phải qua quốc lộ 1A.
Ở giai đoạn sau này, tuyến sẽ đầu tư với quy mô 6 làn xe và mặt đường bêtông nhựa, vận tốc thiết kế 100 km/h.
Hướng tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Đồ họa: Khánh Hoàng
Lộ Tẻ - Rạch Sỏi là tuyến cao tốc Bắc - Nam phía tây khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thường xuyên đông xe. Ngoài kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong, cao tốc còn liên kết tuyến N2, thông suốt từ tỉnh Đồng Nai, TP HCM về đến Cần Thơ, An Giang và Cà Mau mà không phải qua quốc lộ 1A.
Ở giai đoạn sau này, tuyến sẽ đầu tư với quy mô 6 làn xe và mặt đường bêtông nhựa, vận tốc thiết kế 100 km/h.
An Bình