Cao tốc nối Cần Thơ - An Giang sau nâng cấp, sửa chữa hư hỏng

Dừng nghỉ trên cao tốc, tài xế Nguyễn Thanh Danh (35 tuổi), ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, giờ đường láng nhựa, thông thoáng, chỉ mất khoảng 50 phút lái xe tải 2,5 tấn chở tôm càng xanh từ vùng bán đảo Cà Mau về địa phương bán lại.

"Hơn một năm trước, tuyến cao tốc hư hỏng, xuống cấp nặng, nguy hiểm, đi chỉ hơn 51 km mà mất 1,5-2 tiếng", anh Danh kể.