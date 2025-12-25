Dây điện vắt ngang đường, cao tốc Liên Khương - Prenn tê liệt hơn một giờ

Lâm ĐồngGiao thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn bị gián đoạn hơn một giờ khi dây điện trung thế bất ngờ rơi, vắt ngang mặt đường, khiến nhiều phương tiện phải dừng chờ, tối 25/12.

Khoảng 19h, dây điện trung thế treo giữa hai trụ điện bắc ngang cao tốc, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, cách chân đèo Prenn hơn 2 km, bất ngờ chùng xuống, nằm sát mặt đường. Một xe tải lưu thông qua khu vực đã vướng phải dây điện, song không gây thiệt hại về người hay phương tiện.

Dây điện vắt ngang cao tốc Liên Khương – Prenn. Ảnh: Người dân cung cấp

Ông Nguyễn Đình Trưởng, Phó giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát – đơn vị vận hành cao tốc Liên Khương – Prenn, cho biết đường dây gặp sự cố đang trong quá trình được ngành điện thi công thay thế và chưa được cấp điện. Tuy không xảy ra tai nạn nghiêm trọng, sự cố khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn tuyến này.

Thời điểm xảy ra sự việc, lưu lượng xe trên cao tốc không quá đông, song giao thông vẫn bị ùn ứ, mỗi chiều kéo dài hơn một km. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử lực lượng chốt chặn hai đầu tuyến, phân luồng và điều tiết phương tiện, đồng thời phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố.

Xe cộ xếp hàng dài trên cao tốc Liên Khương - Prenn sau sự cố. Ảnh: Khánh Hương

Đến hơn 20h cùng ngày, dây điện được di dời khỏi mặt đường, cao tốc Liên Khương - Prenn thông xe trở lại, giao thông dần ổn định.

Cao tốc Liên Khương - Prenn dài 19 km, nối quốc lộ 20 từ huyện Đức Trọng (cũ) đến chân đèo Prenn, cửa ngõ Đà Lạt. Tuyến đường có bốn làn xe, tốc độ khai thác 60-90 km/h, đóng vai trò trục giao thông chính kết nối TP HCM và các tỉnh Nam Trung Bộ với Đà Lạt.

Trường Hà - Khánh Hương