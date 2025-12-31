Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau lùi thời gian thông xe

Tối 30/12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư) cho biết tuyến dự kiến khai thác từ 9h hôm nay, song thời tiết bất lợi khiến tiến độ bị chậm. Tuyến sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 1/2026.
Đoạn Hậu Giang – Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 17.150 tỷ đồng, thuộc dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài gần 111 km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn hơn 27.500 tỷ đồng. Trước đó, ngày 22/12, đoạn Cần Thơ – Hậu Giang dài 37,65 km đã thông xe.
Khi toàn tuyến đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ TP HCM đến Cà Mau sẽ rút ngắn còn khoảng 3,5–4 giờ, giảm gần một nửa so với đi quốc lộ 1.
An Bình