Cao tốc Hậu Giang - Cà Mau lùi thời gian thông xe

Mưa kéo dài khiến một số hạng mục chưa hoàn tất, cao tốc Hậu Giang – Cà Mau dài hơn 73 km không thể thông xe vào ngày 31/12 như kế hoạch.

Tối 30/12, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng, chủ đầu tư) cho biết tuyến dự kiến khai thác từ 9h hôm nay, song thời tiết bất lợi khiến tiến độ bị chậm. Tuyến sẽ được đưa vào hoạt động trong tháng 1/2026.

Cao tốc qua xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau hồi giữa cuối tháng 12. Ảnh: Chúc Ly

Đoạn Hậu Giang – Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 17.150 tỷ đồng, thuộc dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau dài gần 111 km, quy mô 4 làn xe, tổng vốn hơn 27.500 tỷ đồng. Trước đó, ngày 22/12, đoạn Cần Thơ – Hậu Giang dài 37,65 km đã thông xe.

Khi toàn tuyến đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ TP HCM đến Cà Mau sẽ rút ngắn còn khoảng 3,5–4 giờ, giảm gần một nửa so với đi quốc lộ 1.

Tuyến hoàn thành giúp kết nối cao tốc liền mạch từ Cà Mau tới TP HCM. Đồ họa: Hoàng Chương

An Bình