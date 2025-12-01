Cao tốc dày đặc bụi, ôtô đâm vào đuôi xe vệ sinh đường

Thái NguyênTrên cao tốc, phía trước bụi mờ không rõ làn đường nhưng xe vẫn lao tốc độ hơn 70 km/h, gây tai nạn hôm 30/11 nút giao Tân Lập.

Không rõ tầm nhìn, lái xe vẫn phóng hơn 70 km/h Video: Đinh Huy

Tình huống giao thông: Trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, ở làn đường cho phép ôtô đi tốc độ tối đa 100 km/h, một chiếc xe vệ sinh đi sát dải phân cách. Việc vệ sinh đường khiến bụi phủ kín hết các làn đường, hạn chế tầm nhìn của các phương tiện ở tốc độ cao, có đoạn đường phía trước mù mịt không còn nhìn thấy gì.

Trong lúc các phương tiện đang giảm tốc độ hoặc chuyển làn để tránh, chiếc xe 16 chỗ vẫn lao tốc độ hơn 70 km/h về phía bụi mịt mờ. Do không nhìn thấy phía trước, xe này lao mạnh vào xe vệ sinh đường. Cú va chạm khiến kính lái phía trước vỡ nát, chưa rõ thương vong và thiệt hại về tài sản.

Hiện trường vụ tai nạn khiến các phương tiện ùn tắc. Ảnh: Zuzi Zeng

Kỹ năng lái xe: Khi phía trước tầm nhìn hạn chế, các phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Trường hợp xe vệ sinh đường cao tốc đi tốc độ chậm ở làn đường sát dải phân cách, nơi cho phép ôtô đi tốc độ tối đa, cần có cảnh báo để những xe đi tốc độ cao nhận biết từ xa. Đặc biệt trong trường hợp này, khi việc vệ sinh làm bụi mịt mờ ảnh hưởng đến tầm nhìn của các lái xe cần có biện pháp cảnh báo đặc biệt và cần xử lý ngay tình huống tránh tai nạn ùn tắc nghiêm trọng có thể xảy ra.

Nguyên Vũ