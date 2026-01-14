Cao tốc dài gần 30 km lập kỷ lục Guinness trải nhựa trong 24 giờ

Ấn ĐộĐoạn đường trải nhựa dài tổng cộng 28,95 km được thi công liên tục trong vòng một ngày với 10.675 tấn vật liệu đã lập kỷ lục vào ngày 6/1.

Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ, Nitin Gadkari, cho biết hôm 11/1 rằng dự án đường cao tốc ở bang Andhra Pradesh đã đạt được chứng nhận Kỷ lục Guinness thế giới về quãng đường trải nhựa bê tông liên tục dài nhất trong vòng 24 giờ.

Kỷ lục được thiết lập vào ngày 6/1 trên đoạn đường Vanavolu–Vankarakunta của quốc lộ NH-544G, một phần của Hành lang Kinh tế Bengaluru–Kadapa–Vijayawada. Theo chứng nhận, các đội thi công đã trải tổng cộng 28,95 km đường nhựa trong một ngày.

Đoạn đường cao tốc lập kỷ lục Guinness ở Andhra Pradesh. Ảnh: Surender Kumar

Thực tế, đoạn đường chỉ kéo dài 9,65 km nhưng có 3 làn đường, nên tổng quãng đường được tính là 28,95 km.

Tất cả 10.675 tấn vật liệu được sử dụng và cũng được công nhận là kỷ lục về số lượng trong vòng 24 giờ.

Các quan chức cho biết các đội thi công đã thực hiện việc trải nhựa đường theo các quy trình giám sát và chất lượng tiêu chuẩn. Các quan sát viên đã kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu của Kỷ lục Guinness Thế giới.

Cơ quan quản lý đường cao tốc quốc gia Ấn Độ (NHAI) cho biết kỷ lục đạt được thông qua việc triển khai các thiết bị và máy móc xây dựng hiện đại, bao gồm 70 xe ben, 5 trạm trộn bê tông nóng, một máy trải nhựa và 17 xe lu.

Thành tích này được thiết lập sau kỷ lục cũ vào tháng 6/2022, khi hơn 720 công nhân Ấn Độ làm việc suốt ngày đêm để thảm bê tông nhựa trên tuyến đường 75 km trong 105 giờ 33 phút. Quãng đường này thực tế cũng chỉ dài 37,5 km nhưng có hai làn đường.

Mỹ Anh (theo Hindustan Times)