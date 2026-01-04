Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thành hình

Trong khi đó, đoạn cao tốc qua TP Cần Thơ dài hơn 131 km hiện đạt khoảng 50% khối lượng, với 100 cầu lớn nhỏ đang được thi công đồng loạt.

Tại cầu vượt đường Bốn Tổng - Một Ngàn (xã Trường Xuân), kỹ sư Lê Đình Duy cho biết cầu dài 460 m, rộng 17 m, tiến độ đạt khoảng 50% và dự kiến hoàn thành trong quý I/2026.