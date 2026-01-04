Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thành hình

Điểm đầu cao tốc nối quốc lộ 91 tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang.
Toàn tuyến chia làm 4 dự án thành phần, trong đó đoạn qua An Giang dài 57 km, vốn hơn 13.500 tỷ đồng; ba dự án còn lại qua TP Cần Thơ dài hơn 131 km, tổng vốn gần 31.300 tỷ đồng.
Đoạn cao tốc qua xã Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang vừa được thảm nhựa.
Giai đoạn một, tuyến xây 4 làn xe, rộng 17 m, tốc độ khai thác 80 km/h; khi hoàn chỉnh sẽ mở rộng hơn 32 m với 6 làn. Riêng đoạn qua An Giang có 33 cầu, tổng chiều dài hơn 9 km, cùng gần 48 km đường.
Thi công tại nút giao đường tỉnh 941 qua xã Vĩnh An, tỉnh An Giang. Theo thiết kế, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh có 5 nút giao và một trạm dừng nghỉ.
Trong khi đó, đoạn cao tốc qua TP Cần Thơ dài hơn 131 km hiện đạt khoảng 50% khối lượng, với 100 cầu lớn nhỏ đang được thi công đồng loạt.
Tại cầu vượt đường Bốn Tổng - Một Ngàn (xã Trường Xuân), kỹ sư Lê Đình Duy cho biết cầu dài 460 m, rộng 17 m, tiến độ đạt khoảng 50% và dự kiến hoàn thành trong quý I/2026.
Công nhân đang lắp dựng khung thép mố cầu bắc qua Kênh 1.200 trên tuyến.
Theo kỹ sư Lê Đình Duy, gói thầu dài 2,7 km được huy động khoảng 50 kỹ sư, công nhân cùng 30 máy móc, thiết bị, thi công xuyên Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nhằm bảo đảm tiến độ.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ (chủ đầu tư), trên toàn tuyến chính hiện đang triển khai xử lý nền đất yếu bằng phương pháp đóng bấc thấm kết hợp đắp cát gia tải.
Công nhân Công ty 68 thi công đóng bấc thấm tại đoạn cao tốc qua xã Trường Xuân, TP Cần Thơ. Mỗi mũi bấc cách nhau 1–1,2 m, cắm sâu 11–12 m, sau đó liên kết với hệ thống bấc thấm ngang.
Theo kỹ sư Lê Đình Duy, nước trong nền đất theo bấc thấm đứng thoát lên, rồi dẫn ra ngoài phạm vi tuyến qua bấc thấm ngang. Biện pháp này giúp gia cố nền đất yếu, rút ngắn thời gian cố kết, ổn định nền đường và hạn chế lún sụt, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công.
Đơn vị thi công lu lèn nền đường sau khi xử lý bấc thấm và đắp cát gia tải trên đoạn cao tốc qua TP Cần Thơ, nhằm đẩy nhanh thoát nước, tăng độ ổn định nền đất yếu, hạn chế lún nứt.
Theo chủ đầu tư, tháng 1 sẽ hoàn thành bấc thấm, tiếp tục gia tải bằng đá; các đoạn đạt yêu cầu sẽ dỡ tải và thi công cuốn chiếu áo đường.
Nút giao IC4 tại xã Đại Thành, TP Cần Thơ kết nối cao tốc trục dọc Cần Thơ - Cà Mau với trục ngang Châu Đốc 0 Cần Thơ - Sóc Trăng; trong đó tuyến trục ngang vượt qua cao tốc, kèm hai nhánh nối quốc lộ 61.
Công trình được kỳ vọng giữ vai trò kết nối then chốt, liên thông trực tiếp hai trục cao tốc, hình thành mạng lưới giao thông huyết mạch và giảm tải cho các quốc lộ hiện hữu.
Theo chủ đầu tư, dự án thành phần 2, 3, 4 cần hơn 20 triệu m3 cát san lấp; hiện đã xác định được khoảng 15 triệu m3, trong đó hơn 9,1 triệu m3 đã đưa về công trường. Chủ đầu tư đang làm thủ tục với An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long để bổ sung nguồn còn thiếu. Các nhà thầu thi công 3 ca 4 kíp, xuyên Lễ, Tết nhằm bảo đảm tiến độ.
Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành năm 2026, khai thác đồng bộ từ 2027. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, thông xe kỹ thuật trước ngày 30/6 để sớm phát huy hiệu quả đầu tư.
Hướng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đồ hoạ: Thanh Huyền
Hiện trạng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sau gần 2,5 năm thi công. Video: An Bình
An Bình