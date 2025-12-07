Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày thông xe

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111 km, mặt cắt ngang 17 m, đi qua TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
Công trình tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Khi đưa vào khai thác, tuyến sẽ hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam kéo dài từ Cao Bằng đến Cà Mau.
Điểm đầu dự án tại nút giao IC2, kết nối quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), đang được thảm nhựa trong đầu tháng 12.
Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111 km, mặt cắt ngang 17 m, đi qua TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
Công trình tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Khi đưa vào khai thác, tuyến sẽ hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam kéo dài từ Cao Bằng đến Cà Mau.
Điểm đầu dự án tại nút giao IC2, kết nối quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), đang được thảm nhựa trong đầu tháng 12.
Trước mắt, toàn tuyến được bố trí dải dừng khẩn cấp ở cả hai chiều, mỗi vị trí rộng tối đa 3 m, dài 170 m; trung bình khoảng 5 km sẽ có một điểm dừng khẩn cấp.
Trước mắt, toàn tuyến được bố trí dải dừng khẩn cấp ở cả hai chiều, mỗi vị trí rộng tối đa 3 m, dài 170 m; trung bình khoảng 5 km sẽ có một điểm dừng khẩn cấp.
Nút giao IC5 giữa cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và quốc lộ 61, đoạn qua xã Vị Thủy (TP Cần Thơ), đang được thi công gấp rút. Tuyến chính tại đây đã thảm nhựa, các hạng mục an toàn giao thông và phần tuyến nhánh đang hoàn thiện.
Nút giao này kết nối các địa phương vùng Tây sông Hậu dọc quốc lộ 61, 61C như TP Vị Thanh, huyện Vị Thủy, Long Mỹ, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang cũ) và các huyện Gò Quao, Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang cũ) với tuyến cao tốc trục dọc dài nhất miền Tây.
Nút giao IC5 giữa cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và quốc lộ 61, đoạn qua xã Vị Thủy (TP Cần Thơ), đang được thi công gấp rút. Tuyến chính tại đây đã thảm nhựa, các hạng mục an toàn giao thông và phần tuyến nhánh đang hoàn thiện.
Nút giao này kết nối các địa phương vùng Tây sông Hậu dọc quốc lộ 61, 61C như TP Vị Thanh, huyện Vị Thủy, Long Mỹ, thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang cũ) và các huyện Gò Quao, Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang cũ) với tuyến cao tốc trục dọc dài nhất miền Tây.
Máy móc thi công tại khu vực nút giao IC4, xã Đại Thành, TP Cần Thơ - nút giao thứ hai giữa cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và quốc lộ 61. Ngày 4/12, nhà thầu đang hoàn tất lu lèn cấp phối đá dăm và thảm nhựa, nhằm kịp tiến độ thông xe trong hai tuần tới.
Máy móc thi công tại khu vực nút giao IC4, xã Đại Thành, TP Cần Thơ - nút giao thứ hai giữa cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và quốc lộ 61. Ngày 4/12, nhà thầu đang hoàn tất lu lèn cấp phối đá dăm và thảm nhựa, nhằm kịp tiến độ thông xe trong hai tuần tới.
Toàn dự án huy động 1.150 máy móc, 2.100 nhân công. Các nhà thầu triển khai thi công 3 ca, 4 kíp để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, thông xe ngày 19/12.
Toàn dự án huy động 1.150 máy móc, 2.100 nhân công. Các nhà thầu triển khai thi công 3 ca, 4 kíp để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, thông xe ngày 19/12.
"Để đảm bảo tiến độ, khi thời tiết thuận lợi, lực lượng 52 người chia làm ba ca làm xuyên đêm", kỹ sư Nguyễn Văn Trung, chỉ huy thảm nhựa tại công trình nói, cho biết đơn vị đã hoàn thành thảm nhựa 20 km, chỉ còn khoảng 2 km ở tuyến nhánh nút giao IC5 và đang tập trung hoàn thiện.
"Để đảm bảo tiến độ, khi thời tiết thuận lợi, lực lượng 52 người chia làm ba ca làm xuyên đêm", kỹ sư Nguyễn Văn Trung, chỉ huy thảm nhựa tại công trình nói, cho biết đơn vị đã hoàn thành thảm nhựa 20 km, chỉ còn khoảng 2 km ở tuyến nhánh nút giao IC5 và đang tập trung hoàn thiện.
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đến ngày 6/12, sản lượng toàn công trình đạt hơn 90%. Các nhà thầu đang tập trung thiết bị, nhân lực để hoàn thiện mặt đường và hệ thống an toàn giao thông.
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết đến ngày 6/12, sản lượng toàn công trình đạt hơn 90%. Các nhà thầu đang tập trung thiết bị, nhân lực để hoàn thiện mặt đường và hệ thống an toàn giao thông.
Hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đồ họa: Hoàng Chương
Hướng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Đồ họa: Hoàng Chương
Diện mạo cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hai tuần trước thông xe. Video: An Bình
An Bình