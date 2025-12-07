Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày thông xe

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài gần 111 km, mặt cắt ngang 17 m, đi qua TP Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

Công trình tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Khi đưa vào khai thác, tuyến sẽ hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam kéo dài từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Điểm đầu dự án tại nút giao IC2, kết nối quốc lộ 91 - Nam Sông Hậu (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), đang được thảm nhựa trong đầu tháng 12.