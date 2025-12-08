Cao tốc Cam Lộ - La Sơn mở rộng lên 4 làn xe

Tuyến cao tốc nối Quảng Trị với TP Huế sẽ được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, nhằm nâng cao năng lực thông hành và giảm tai nạn giao thông.

Ngày 8/12, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho biết dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được điều chỉnh dự toán và kế hoạch vốn, đang trong giai đoạn mời thầu và dự kiến khởi công ngày 19/12.

Theo phương án được phê duyệt, giai đoạn 2 của dự án sẽ mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe, chiều rộng nền đường từ 12 m lên 23 m, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn vốn ngân sách nhà nước. Điểm đầu tuyến nối với cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tại xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối kết nối với cao tốc La Sơn - Hòa Liên tại xã Hưng Lộc, TP Huế. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương An có nhiều đồi núi. Ảnh: Võ Thạnh

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, trong đó đoạn qua Quảng Trị dài 36,3 km, qua TP Huế dài 62 km. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng, được khánh thành ngày 31/12/2022 sau hơn ba năm thi công, với quy mô 2 làn xe, định kỳ bố trí các đoạn vượt 4 làn dài 1-1,5 km, có làn dừng khẩn cấp. Tốc độ khai thác 60-80 km/h tại đoạn 2 làn và tối đa 80 km/h tại đoạn 4 làn.

Sau khi đưa vào sử dụng, nhiều thời điểm tuyến này trở thành điểm đen tai nạn, xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng liên quan đến xe tải nặng và xe khách. Các đơn vị tư vấn và quản lý tuyến cho rằng xe tải thường chạy 40-50 km/h, không đạt tốc độ tối thiểu 60 km/h, làm giảm năng lực thông hành, gây ức chế cho xe phía sau vượt sai quy định, dẫn đến tai nạn. Sau đó, nhóm phương tiện này đã được phân luồng sang quốc lộ 1 chạy song song với cao tốc.

Theo quy hoạch, tuyến Cam Lộ - La Sơn có 2 trạm dừng nghỉ, gồm một trạm tại đầu tuyến Cam Lộ và một trạm lớn đặt giữa tuyến, cách nhau khoảng 54 km. Phương tiện lưu thông hiện sử dụng dịch vụ tại trạm xăng ở đầu tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đặt tại xã Hưng Lộc, TP Huế.

Võ Thạnh