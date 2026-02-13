Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa thông xe trước Tết

Nội dung trên được Đoàn kiểm tra liên ngành kết luận sau buổi kiểm tra thực tế tuyến cao tốc chiều 12/2. Đoàn gồm đại diện Khu Quản lý đường bộ IV, Đội 6 - Phòng 6 Cục CSGT, Sở Xây dựng Đồng Nai, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cùng các đơn vị liên quan.

Theo kết quả kiểm tra, dù tuyến chính cơ bản hoàn thành, các bên thống nhất đánh giá cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa đảm bảo điều kiện an toàn và chưa hoàn tất thủ tục để thông xe tạm một chiều theo hướng Vũng Tàu đi Biên Hòa. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn giao nhau với T2 của dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn

Cụ thể, một số đoạn hộ lan tôn vẫn đang thi công, hàng rào bảo vệ chưa khép kín, hệ thống biển báo và vạch sơn kẻ đường chưa đầy đủ. Nhiều điểm mở đấu nối với đường nhánh chưa được đóng lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu đưa vào khai thác.

Đại diện ACV cho biết đoạn tuyến kết nối T2, liên quan khu vực sân bay Long Thành, chưa hoàn thiện sơn kẻ đường. Hệ thống chiếu sáng tại đây cũng chưa được đấu nối nguồn điện do phụ thuộc hạ tầng bên trong sân bay, dự kiến đến tháng 4/2026 mới hoàn tất. Vì vậy, đoạn kết nối này chưa đủ điều kiện an toàn để đưa vào sử dụng. ACV đồng thời chưa có kế hoạch nghiệm thu, thông xe trước Tết do chưa đảm bảo an toàn giao thông và thủ tục pháp lý.

Các nhà thầu thi công cũng kiến nghị chưa cho phương tiện lưu thông trong thời điểm hiện tại nhằm tránh rủi ro, bởi quá trình hoàn tất thủ tục pháp lý và nghiệm thu không kịp tiến độ đề ra.

Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồ họa: Đăng Hiếu

Kết luận buổi kiểm tra, các bên thống nhất ghi nhận toàn bộ ý kiến để Ban Quản lý dự án 85 tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại, đồng thời nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng. Đoạn qua địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) dài 19,5 km từng được kỳ vọng khai thác trước Tết. Khi toàn tuyến đưa vào sử dụng, thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM đến Vũng Tàu sẽ rút ngắn từ khoảng 120 phút xuống còn 70 phút.

Trước đó, Ban Quản lý dự án 85 đề xuất khai thác tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3, trước Tết Nguyên đán và tạm thông xe một chiều theo hướng Vũng Tàu về Biên Hòa, song phương án này chưa được chấp thuận sau các đợt kiểm tra.

Phước Tuấn