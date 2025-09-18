Cao tốc 45.000 tỷ đồng hỗ trợ tạo đà bất động sản An Giang

An GiangDự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vốn đầu tư 45.000 tỷ đồng được xem là hạ tầng "xương sống" giúp An Giang bứt phá về cả giao thương lẫn thị trường bất động sản.

Là một trong những siêu dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn một dài 188 km, gồm 4 dự án thành phần. Tuyến có điểm đầu tại quốc lộ 91 (Châu Đốc, An Giang) và điểm cuối tại cảng Trần Đề (Sóc Trăng cũ, nay thuộc TP Cần Thơ).

Theo thiết kế, giai đoạn một, dự án xây 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ tối đa 100 km/h. Giai đoạn hoàn thiện sẽ mở rộng lên 6 làn xe, nền rộng hơn 32 m. Đến nay, tiến độ toàn tuyến đạt khoảng 45%.

Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ giảm áp lực cho quốc lộ 1, tuyến N1, nhất là quốc lộ 91, qua đó, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh miền Tây và kết nối nhanh hơn với cảng Trần Đề. Nhờ đó, chuỗi đô thị - công nghiệp - nông thủy sản của An Giang sẽ kết nối trực tiếp về trung tâm vùng Cần Thơ và ra biển qua khu bến Trần Đề (Sóc Trăng) theo quy hoạch. Công trình còn góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, kết nối kinh tế, xã hội các tỉnh miền Tây cùng Campuchia và các nước Đông Nam Á.

Hướng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đồ họa: Thanh Huyền

Theo các chuyên gia, lưu lượng kết nối tăng và các nút giao mới dọc tuyến sẽ tạo không gian cho nhà phố thương mại, căn hộ cho thuê, bến bãi - kho vận. Qua đó, các quỹ đất ven cao tốc và trên trục tránh đô thị nhiều cơ hội trở thành điểm đến mới của các chủ đầu tư nhờ khả năng tiếp cận nhanh các khu trung tâm, trường đại học và cụm dịch vụ.

Bổ trợ cho tuyến cao tốc chiến lược này là tuyến tránh Long Xuyên đã đi vào khai thác. Ông Jeong Cheol, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tổ chức Nhà nước Quốc gia (N.H.O), cho biết, sự đồng bộ về hạ tầng sẽ thúc đẩy không gian đô thị tại An Giang.

Cụ thể, hệ thống đường gom, nút giao của cao tốc kết hợp tuyến tránh mở ra hướng phát triển về phía tây, tây nam, giảm áp lực khu lõi hiện hữu, đồng thời hình thành các cụm đô thị - thương mại - dịch vụ theo bán kính 10-20 phút di chuyển.

Đối với TP Long Xuyên cũ (nay là các phường Long Xuyên, Bình Đức và Mỹ Thới), dự án cao tốc không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, mà còn góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại và đô thị hóa. Theo đại diện N.H.O, hạ tầng là điều kiện cần còn kinh tế là điều kiện đủ để khu vực này tạo sức hút với thị trường bất động sản.

Vùng tứ giác Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái, trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu, phát triển kinh tế biên mậu... của tỉnh. Nửa đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa của khu vực tăng 13,35%; doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 17,48%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,41% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế địa phương chủ yếu là thương mại - dịch vụ (75%); công nghiệp - xây dựng (21,5%).

Nơi đây cũng quy tụ các trung tâm thương mại như Vincom Plaza, Lotte Mart, hệ thống ngân hàng, trường Đại học An Giang (thuộc Đại học Quốc gia TP HCM) - một trong những trung tâm đào tạo nhân lực lớn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc khu đô thị tại Long Xuyên, An Giang. Ảnh: Ngọc Tài

Theo đơn vị phát triển bất động sản N.H.O, nền kinh tế dịch vụ này đã tạo ra tầng lớp dân cư có thu nhập ổn định, bao gồm các chuyên gia, giảng viên, nhân viên văn phòng và lực lượng lớn sinh viên; qua đó, thúc đẩy nguồn cầu cho các phân khúc bất động sản, từ nhà phố, đất nền đến căn hộ, nhà cho thuê.

"Đây là nhu cầu thực, xuất phát từ việc an cư và kinh doanh, tạo nên một thị trường có tính ổn định cao và ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố đầu cơ ngắn hạn", ông Jeong Cheol nói.

Sự xuất hiện của các khu đô thị như Golden City, Mekong District, Marina Plaza, T&T Complex, Diamond City... góp phần nâng tầm tiện ích, cảnh quan, dịch vụ quản lý tại khu vực. Các chuyên gia cho rằng, sự đồng bộ về hạ tầng sẽ mang lại lợi thế giúp Long Xuyên nói riêng và An Giang tiếp tục thu hút dòng vốn bất động sản.

Song Anh