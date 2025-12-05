Cao thủ xoay diêm biến phép tính sai thành đúng

Bức ảnh này nhìn tưởng đơn giản mà lại khiến bao người "xoắn não" một cách nhẹ nhàng.

Chỉ với duy nhất 1 que diêm, bạn được giao nhiệm vụ chỉnh lại một phép tính đang sai... thành đúng. Đây đúng kiểu thử thách nhỏ nhưng khiến não phải bật chế độ xử lý cao cấp. Nhiều người nhìn xong cứ ngỡ phải đổi cả dãy số, ai dè chỉ cần nhích đúng một que là đời lên hương.

Nhìn vậy chứ không dễ, nhưng cũng chẳng làm khó người có ánh mắt tinh tường như bạn. Còn nếu bí quá thì cũng đừng căng - đây là trò chơi, không phải thi đại số. Giờ thì lên dây cót tinh thần, thử xem bạn có tìm được nước đi đúng chuẩn không nhé!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà