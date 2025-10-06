Cao thủ tụ hội ở giải billiards Hanoi Open 2025

Hà NộiJohann Chua phải bảo vệ ngôi vương trước sự cạnh tranh từ nhiều tay cơ hàng đầu thế giới tại giải 9 bi Hanoi Open 2025.

Johann Chua là nhà vô địch kỳ trước sau khi hạ "Hoàng tử pool" Ko Pin-yi ở chung kết. Tay cơ Philippines hiện xếp thứ 4 trên bảng thứ bậc World Nineball Tour (WNT).

Sự kiện tại Hà Nội còn có nhiều tay cơ hàng đầu thế giới, gồm "bóng ma" Fedor Gorst (Mỹ, số 1 WNT), Aloysius Yapp (Singapore, 2), Carlo Biado (Philippines, 3) - đương kim vô địch thế giới, Francisco Sanchez Ruiz (Tây Ban Nha, 7), Mickey Krause (Đan Mạch, 8), Jayson Shaw (Anh, 11) – nhà vô địch Hanoi Open 2023.

Tay cơ pool số một thế giới Fedor Gorst thi đấu tại giải vô địch thế giới WPA 2025 tại Arab Saudi, vào tháng 7/2025. Ảnh: Matchroom

Trong khi đó, cơ thủ pool số một Việt Nam Dương Quốc Hoàng, đang đứng thứ 22 WNT, cũng góp mặt. Ở kỳ trước, anh dừng bước tại vòng 1/32 sau khi thua Dean Shields. Cuối tháng trước, "Hoàng Sao" để thua Fapp 2-3 trong loạt penalty ở vòng 1/16 giải 10 bi thế giới tại TP HCM.

Ngoài Quốc Hoàng, Việt Nam còn có Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên, Bùi Trường An hay Lường Đức Thiện.

Giải 9 bi Hanoi Open 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7/10 đến 12/10 tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình. 256 cơ thủ đến từ 40 Quốc gia đã tranh tài ở vòng loại để chọn ra 128 người vào vòng chung kết. Việt Nam có 68 đại diện, với 40 người đi tiếp.

Tổng giải thưởng vẫn là 200.000 USD, tương đương 5 tỷ đồng. Nhà vô địch sẽ nhận 40.000 USD, còn á quân 16.000 USD. Các mức thưởng sau là 10.000 USD (bán kết), 7.000 USD (tứ kết), 4.000 USD (1/8), 2.000 USD (1/16) và 1.000 USD (1/32).

Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình hoàn tất quá trình chuẩn bị cho giải 9 bi Hanoi Open 2025. Ảnh: Matchroom

Đây là năm thứ ba giải đấu thuộc hệ thống WNT được tổ chức tại Hà Nội. Tổng giám đốc Matchroom Multi-sport Emily Frazer đánh giá hai mùa trước căng thẳng và kịch tính. Ở năm 2023, Jayson Shaw vô địch trong trận đấu kéo lên ván hill-hill. Còn vào năm ngoái, Chua và Ko Pin-yi đã có màn so tài đỉnh cao trong khán phòng chật kín người hâm mộ.

Theo ban tổ chức, sự kiện năm 2024 có hơn 3 tỷ lượt tiếp cận truyền thông. Trận chung kết lập kỷ lục với 140.000 người xem đồng thời, trên các nền tảng phát sóng truyền hình và mạng xã hội.

Ngoài giải đấu chính, ban tổ chức còn lập giải đấu riêng cho 64 cơ thủ dưới 17 tuổi mang tên Hanoi Junior Open. Tổng giải thưởng là 10.000 USD.

Hiếu Lương