Cao thủ cờ tướng Trung Quốc thua ngay vòng loại hội làng Việt Nam

Hà NộiĐại sư cờ tướng Trung Quốc Vương Hạo hơn một mã, nhưng vẫn thua kỳ thủ nghiệp dư Nguyễn Đức Toàn tại vòng loại hội làng Đông Lao.

Giải cờ tướng hội làng Đông Lao diễn ra tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội từ 2/3 đến 3/3, quy tụ 48 kỳ thủ, trong đó có hai cao thủ Trung Quốc là Lưu Tông Trạch và Vương Hạo. Đại sư Vương Hạo đứng thứ 22 cờ tướng Trung Quốc theo bảng thứ bậc mới công bố hôm 2/3 và lần đầu sang Việt Nam thi đấu.

Vương Hạo (trái) trong một ván đấu với Nguyễn Đức Toàn (phải) tại giải cờ tướng hội làng Đông Lao, xã An Khánh, Hà Nội ngày 2/3/2026. Ảnh: Nhất Chi Mai

48 kỳ thủ đấu vòng loại hôm 2/3, để chọn ra 16 người vào vòng 1/8. Ở lượt hai vòng loại, Vương cầm quân đỏ, gặp kỳ thủ ít danh tiếng của Việt Nam, Nguyễn Đức Toàn. Đại sư Trung Quốc chơi tấn công và bắt được một mã đen ở trung cuộc. Với lợi thế hơn hẳn một mã, lại có một tốt qua sông và sĩ tượng bền, Vương được dự đoán cầm chắc chiến thắng trong tay.

Đức Toàn chỉ còn một pháo, mã, tốt và hai sĩ, cố gắng phản công chỉ với ba quân. Có lúc kỳ thủ Việt Nam đi quân mã về lộ 4 rồi bỏ tay ra. Nhưng trước khi ấn đồng hồ, anh lại đưa mã sang lộ 8. Nếu thi đấu chuyên nghiệp, đây là một lỗi. Tuy nhiên với tính chất hội làng. Vương bỏ qua và cho phép Đức Toàn đi lại.

Thế cờ sau nước mã 6 thoái 8 của Đức Toàn (quân đen), dù ban đầu anh đi mã 6 thoái 4.

Vương không chỉ để mất thế công, còn đưa quân về phòng thủ bị động. Dù vẫn còn hơn 12 phút, Đại sư Trung Quốc vẫn đi vội vàng và liên tiếp mắc sai lầm. Thế cờ từ thắng chuyển về hòa, rồi thành thua.

Thế cờ sau nước mã 8 tiến 7 của Đức Toàn. Nước cờ tốt nhất của Vương phải là tướng 5 bình 6. Tuy nhiên, kỳ thủ Trung Quốc lại đi pháo 9 thoái 2. Từ thế thắng, cờ chuyển thành hòa.

Thế cờ sau nước mã 7 tiến 8 của Đức Toàn. Vương sẽ phải chịu mất pháo, bằng cách về sĩ. Tuy nhiên, Đại sư Trung Quốc lại chọn phương án lùi pháo 4 một bước, và đó là sai lầm chí mạng.

Đức Toàn lập tức đi mã 8 thoái 6, để chiếu hết với quân pháo lộ 9.

Đức Toàn 52 tuổi, người Sơn Tây. Chiến thắng trước Vương Hạo giúp anh vào vòng 1/8, cùng Lưu Tông Trạch và một số kỳ thủ mạnh của Việt Nam như Chu Tuấn Hải, Vũ Hồng Sơn hay Phí Mạnh Cường. Đức Toàn đã vào đến bán kết. Nếu vô địch, anh sẽ nhận 10 triệu đồng.

Vương Hạo 36 tuổi, người Bắc Kinh, là học trò của Đại sư Phó Quang Minh. Vương là Đại sư cờ tướng Trung Quốc, tương đương Kiện tướng cờ vua. Ở cấp độ quốc tế, ông là Quốc tế Đại sư, tương đương Kiện tướng Quốc tế trong cờ vua. Với vị trí 22 Trung Quốc hiện tại, Vương đứng trên nhiều cao thủ như Hứa Văn Chương, Trần Hoằng Thịnh hay Vương Gia Thụy.

So với các cao thủ Trung Quốc, kỳ thủ số một Việt Nam Lại Lý Huynh đang đứng thứ 14. Đứng đầu Trung Quốc hiện là thần đồng Mạnh Phồn Duệ, sau đó đến kỳ vương Mạnh Thần.

Xuân Bình