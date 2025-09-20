Cao thêm 1,4 cm rồi lùn lại sau liệu trình 'kéo dài chân'

Trung QuốcChi 16.700 nhân dân tệ cho liệu trình 6 tháng kéo dài chân tăng chiều cao, cậu bé 16 tuổi tăng thêm 1,4 cm rồi lùn về mức cũ chỉ sau hai tuần.

Người đàn ông họ Huang cho biết con trai ông theo lộ trình tăng chiều cao từ tháng 2 đến tháng 8, chi phí trọn gói 16.700 nhân dân tệ (tương đương 62 triệu đồng). Cứ 1-2 tuần một lần, ông đưa con đi điều trị gồm các bài tập kéo giãn chân và sử dụng thiết bị y tế để "kích hoạt" đầu gối. Chiều cao của con trai ông tăng thêm 1,4 cm, từ 165 cm lên 166,4 cm, vào tháng 8 nhưng sau đó co lại 165 cm chỉ hai tuần sau khi kết thúc điều trị. Ông Huang để ý thấy con lùn đi mỗi khi bỏ một buổi trị liệu, song nhân viên trung tâm đang điều trị cho con ông giải thích là "do liệu trình chưa hoàn tất".

Một nhân viên của trung tâm này giải thích với ông rằng cậu bé đã "quá tuổi để điều chỉnh" và hoàn lại toàn bộ tiền. Người cha cho hay lẽ ra họ nên cho ông biết sự thật sớm hơn.

Cậu bé họ Huang theo lộ trình tăng chiều cao trong suốt 6 tháng. Ảnh chụp màn hình: QQ

Theo The Beijing News, đại diện trung tâm trên cho biết liệu trình của họ nhằm mục đích kích thích xương đầu gối để giúp trẻ cao hơn. Tuy nhiên, Wu Xueyan, bác sĩ nội tiết tại Bệnh viện Đại học Y khoa Liên hiệp Bắc Kinh, cho rằng kéo giãn chân bằng ngoại lực không phải là phương pháp khoa học để tăng chiều cao của một người. Ông đồng ý có thể tăng chiều cao 0,5-1 cm bằng cách kéo giãn. Song, ông Wu nói thêm: "Một người vào buổi sáng cao hơn chính họ vào buổi chiều 0,5-1 cm".

Bác sĩ cho biết trọng lượng một người làm cột sống của họ ngắn lại trong ngày và vào ban đêm, cột sống giãn ra, do đó làm tăng chiều cao. "Con người không phải là mì sợi. Kéo dài một người ra là phi khoa học", ông Wu nói trong cuộc phỏng vấn hôm 5/9.

Ông cho hay cách hiệu quả để tăng chiều cao là tập thể dục vì nó có thể làm tăng nồng độ hormone tăng trưởng.

Sự việc thu hút ý kiến của người dùng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người kêu gọi chính phủ tăng cường giám sát các cơ sở như vậy và phổ biến kiến thức khoa học về chiều cao của trẻ em. "Nói đến chiều cao của một người, 80% là do DNA và 20% do chất lượng giấc ngủ", một người bình luận. "Nếu liệu trình này thực sự hiệu quả thì đã không có người lùn", người khác nói. "Thật đáng xấu hổ khi một số người đang lợi dụng sự lo lắng của các bậc cha mẹ để lừa tiền họ", một người viết.

Bình Minh (Theo Sina, QQ)