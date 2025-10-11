Cao Quang Vinh Pendant: 'Tuyển Việt Nam cần đá quyết liệt hơn'

Rút kinh nghiệm từ trận thắng Nepal 3-1 ngày 9/10, hậu vệ nhập tịch Quang Vinh muốn tuyển Việt Nam quyết liệt hơn nữa khi mất bóng và gây áp lực lên đối thủ.

- Trận đấu với Nepal vừa qua là lần thứ hai anh khoác áo tuyển Việt Nam. Cảm xúc của anh thế nào?

- Tôi rất tự hào và rất hạnh phúc. Hơn nữa, vì chúng tôi đã thắng trận, cảm xúc còn dâng trào hơn nữa. Khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, tôi cảm thấy mọi việc diễn ra rất tốt. Cả đội đã chào đón rất nồng nhiệt, nên tôi cảm thấy rất thoải mái, hòa nhập nhanh. Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, thông minh, chúng tôi phối hợp cũng ổn.

Tôi rất vui vì là người Pháp gốc Việt và thật tuyệt khi có những cầu thủ như tôi đến đây. Điều này rất tốt, bởi nếu những cầu thủ này giỏi, thì đó là điều tốt cho thể thao Việt Nam và cho văn hóa Việt Nam.

Quang Vinh trả lời truyền thông trước buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 11/10 trên sân Thống Nhất, TP HCM. Ảnh: Đức Đồng

- Được đánh giá cao hơn Nepal, nhưng Việt Nam phải chờ đến khi đá hơn người mới thắng được đối thủ. Anh đánh giá thế nào về sức mạnh của Nepal?

- Nepal là đội bóng mạnh về phòng ngự. Họ phòng thủ rất chắc và phản công nhanh. Nhưng về khả năng phòng ngự, chúng tôi cũng làm tốt, nên tôi rất hài lòng về trận đấu.

Khi được thi đấu hơn người, HLV trưởng vẫn bảo chúng tôi phải kiên nhẫn, di chuyển nhanh hơn, tấn công đa dạng hơn. Do đó, chúng tôi đã đạt được mục tiêu.

- Đội tuyển đã chuẩn bị những gì trong hai ngày qua để chuẩn bị trận gặp lại Nepal trên sân Thống Nhất ngày mai 12/10?

- Chúng tôi ưu tiên hồi phục và khắc phục một số điểm còn hạn chế. HLV Kim Sang-sik cũng đã chuẩn bị các phương án cho trận tiếp theo này.

Việt Nam 3-1 Nepal Diễn biến chính trận Việt Nam 3-1 Nepal.

- Nhưng theo anh, tuyển Việt Nam cần làm gì để thi đấu tốt hơn nữa sau trận vừa rồi?

- Tôi vẫn cho rằng đội đã chơi tốt cách đây hai ngày. Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, cả phòng ngự và tấn công. Nhưng có lẽ toàn đội cần đá quyết liệt hơn nữa khi mất bóng. Tất cả phải cùng gây áp lực lên cầu thủ đối phương để giành lại bóng. Tôi nghĩ chỉ vậy thôi, vì phần còn lại đều rất tốt.

- Anh muốn nói gì với các CĐV Việt Nam - những người luôn sát cánh cổ vũ anh và đồng đội?

- Cảm ơn các bạn đã đến và cổ vũ cho chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc vì sự ủng hộ của các bạn, điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi. Hãy tiếp tục ủng hộ đội tuyển nhé!

Tuyển Việt Nam tập luyện chiều 11/10 trên sân Thống Nhất, TP HCM để chuẩn bị cho trận đấu Nepal vào ngày 14/10. Ảnh: Đức Đồng

Quang Vinh tên khai sinh đầy đủ là Jason Quang Vinh Pendant, có bố người Pháp và mẹ người Việt Nam. Anh về thi đấu cho Công an Hà Nội (CAHN) từ tháng 8/2024. Đến tháng 3/2025, hậu vệ trái này chính thức có quốc tịch Việt Nam, lấy tên tiếng Việt kết hợp họ mẹ là Cao Quang Vinh Pendant. Trước khi về Việt Nam, Quang Vinh từng thi đấu cho Sochaux rồi Quevilly-Rouen tại giải hạng Nhì Pháp (Ligue 2), và New York Red Bulls ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Anh từng khoác áo U16 và U18 Pháp, là đồng đội với nhiều ngôi sao của bóng đá Pháp hiện tại như Quả Bóng Vàng Ousmane Dembele hay Marcus Thuram. Quang Vinh đã thi đấu cho tuyển Việt Nam trong trận thua Malaysia 0-4 hồi tháng 6 và trận thắng Nepal 3-1 hôm 9/10.

Đức Đồng