Cao nguyên đá Đồng Văn là 'Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025'

Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là "Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025", tại lễ trao giải World Travel Awards ở Bahrain, tối 6/12.

Đây là lần đầu tiên cao nguyên đá được xướng tên ở hạng mục văn hóa đẳng cấp thế giới, khẳng định vị thế và sức hút từ nỗ lực bảo tồn giá trị di sản của địa phương.

Mùa xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Chu Việt Bắc

Ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi lễ cho biết danh hiệu không chỉ là niềm tự hào của Tuyên Quang mà còn là sự ghi nhận của thế giới đối với những nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây là động lực quan trọng để Tuyên Quang tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Được UNESCO công nhận năm 2010, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn lưu giữ lịch sử tiến hóa hơn 550 triệu năm của Trái đất. Nơi đây hội tụ đa dạng giá trị về địa chất, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Hệ thống karst, các di chỉ cổ sinh vật, hang động, hóa thạch và các lớp trầm tích được chồng xếp qua hàng trăm triệu năm đã tạo nên "bảo tàng địa chất ngoài trời" hiếm có trên thế giới.

Không chỉ là kỳ quan địa chất, Đồng Văn còn là không gian văn hóa, nơi 17 dân tộc chung sống và tạo nên hệ giá trị văn hóa đa tầng. Kiến trúc bản địa, lễ nghi, tri thức dân gian, âm nhạc, ngôn ngữ và nghề thủ công truyền thống hợp thành những nét văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng.

Đại diện Tuyên Quang (phải) nhận giải thưởng WTA. Ảnh: BTC

Ra đời năm 1993, World Travel Awards là một trong những giải thưởng uy tín bậc nhất của ngành du lịch toàn cầu. Trải qua hơn ba thập kỷ, WTA đã trở thành thước đo uy tín, chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của các điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới.

Tâm Anh