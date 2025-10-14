Cao nguyên đá Đồng Văn là 'Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á'

Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang, được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao giải "Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á" tối 13/10.

Giải thưởng nằm khuôn khổ lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) khu vực Châu Á và Châu Đại Dương năm 2025, tổ chức ở Hong Kong tối 13/10, quy tụ đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là một trong những hạng mục danh giá của WTA nhằm tôn vinh các điểm đến có thành tựu nổi bật trong bảo tồn văn hóa bản địa, phát triển du lịch bền vững và gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên. Tỉnh Hà Giang (cũ) cũng có hai năm liên tiếp được WTA vinh danh là "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023" và "Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á năm 2024".

Nhà cổ Chúng Pủa có tuổi đời trăm năm ở xã Mèo Vạc, Tuyên Quang. Ảnh: Vinh Gấu

Ông Hoàng Xuân Đôn, Trưởng ban quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐC), cho biết giải thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đầu tư, giữ gìn bản sắc 17 dân tộc thiểu số sinh sống trên khu vực.

"CVĐC là nơi đậm đà bản sắc dân tộc, được giữ gìn trong đời sống thật, không cần sân khấu hóa", ông Đôn nói. Du khách đến CVĐC có thể trải nghiệm những nét văn hóa riêng, lâu đời của người dân tộc như mặc trang phục lanh, làm nhà trình tường hay làm nông. Thời gian tới, CVĐC tiếp tục nâng cao chất lượng, nâng tầm thành điểm đến chất lượng cao, chú trọng văn hóa.

CVĐC được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Việt Nam vào ngày 1/10/2010 và là một trong những vùng địa chất đặc sắc, độc đáo nhất Đông Nam Á.

Từ đó đến nay, CVĐC đã ba lần được UNESCO tái đánh giá định kỳ vào các năm 2014, 2018, 2022 và luôn giữ vững danh hiệu, khẳng định vị thế cũng như uy tín quốc tế của Việt Nam trong mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu. Năm 2026, Công viên sẽ bước vào kỳ tái đánh giá lần thứ tư của UNESCO - dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chuẩn di sản địa chất toàn cầu.

CVĐC có diện tích hơn 2.300 km2, gồm 23 xã (trước đây thuộc bốn huyện vùng cao nguyên đá của tỉnh Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang). Khu vực này lưu giữ hệ tầng địa chất có niên đại trên 500 triệu năm với hàng trăm di sản địa chất, cổ sinh, địa mạo và cảnh quan karst độc đáo. Nhiều hóa thạch sinh vật biển, tầng đá vôi cổ, hệ thống hang động kỳ vĩ và dấu tích chuyển động kiến tạo của vỏ Trái Đất đã tạo nên một "bảo tàng địa chất sống" hiếm có trên thế giới.

Đây còn là nơi sinh sống của 17 dân tộc anh em, hội tụ và giao thoa văn hóa đa dạng qua nhiều thế hệ. Những bản làng nép bên sườn đá, nếp nhà trình tường cổ, chợ phiên vùng cao, lễ hội khèn Mông, lễ cấp sắc của người Dao hay chợ tình Khau Vai đều là minh chứng cho sức sống văn hóa bền bỉ giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Hiện nay, khu vực CVĐC trở thành điểm đến hàng đầu với du khách nước ngoài, đặc biệt là nhóm khách du lịch trẻ, ưa thích mạo hiểm trên cung đường "Ha Giang loop" (vòng lặp Hà Giang). Trong hành trình này, du khách được trải nghiệm những khúc cua nghẹt thở, ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ và hòa mình vào đời sống người dân vùng cao.

Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) ra đời năm 1993, được ví như Oscar ngành du lịch. Giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm vinh danh những điểm đến nổi bật, các cơ quan quản lý du lịch, nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng, bao gồm nhiều hạng mục như hàng không, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty lữ hành, điểm đến du lịch. Năm nay là lần thứ 31 WTA diễn ra.

Hoài Anh