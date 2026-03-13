Cáo đỏ vượt 6.000 km, 'đi lậu vé' từ Anh đến Mỹ

Con cáo đỏ đã lên một tàu hàng từ Southampton, Anh và cập cảng New York hai tuần sau đó.

Sở thú Bronx ngày 12/3 thông báo nhân viên hải quan tại cảng New York đã phát hiện một con cáo đỏ khoảng hai tuổi trên con tàu chở hàng từ Southampton, Anh, đến Mỹ hôm 18/2.

Con cáo đã lên chuyến tàu chở đầy ôtô khởi hành từ 4/2, vượt quãng đường khoảng 6.000 km xuyên Đại Tây Dương. Nó được đưa tới sở thú và được kiểm tra sức khỏe. Truyền thông Mỹ đưa tin về sự việc với những bình luận hóm hỉnh như "quý ngài trốn vé" và "loài cáo đúng là tinh ranh".

"Có vẻ như nó đang thích nghi rất tốt", Keith Lovett, giám đốc chương trình động vật của sở thú, cho hay. Con cáo nặng 5 kg, sức khỏe tốt sau khi được kiểm tra.

Con cáo đỏ trong sở thú Bronx ở New York ngày 19/2. Ảnh: Sở thú Bronx

Sở thú sẽ tìm cho con vật một ngôi nhà mới sau khi nó được cấp giấy chứng nhận sức khỏe. "Sở thú Bronx thường xuyên làm việc với các quan chức để giúp giải cứu động vật hoang dã", đại diện sở thú cho biết.

Cáo đỏ là một trong những loài động vật có vú ăn thịt phổ biến nhất trên toàn cầu, sinh sống ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ cũng như ở các vùng của châu Phi.

Có hàng chục nghìn con cáo thành thị ở Anh. Chúng là một phần của cảnh quan thành phố kể từ những năm 1930, khi quá trình đô thị hóa lan tới các vùng nông thôn nơi chúng sinh sống.

Hồng Hạnh (Theo AFP, AP)