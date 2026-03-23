Cao đẳng Trung Quốc khuyến khích sinh viên hẹn hò dịp nghỉ xuân

Trường cao đẳng ở Tứ Xuyên kêu gọi sinh viên "ngắm hoa, yêu đương", giữa lúc chính phủ nỗ lực thúc đẩy hôn nhân, sinh nở, kích thích tiêu dùng.

"Ngắm nhìn hoa, tận hưởng tình yêu" là chủ đề của kỳ nghỉ xuân từ ngày 1/4 đến ngày 6/4, Trường Cao đẳng Nghề Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên gần đây đăng trên tài khoản WeChat chính thức.

Nhà trường kêu gọi giảng viên, sinh viên tạm gác sách vở, gạt mọi lo toan rời khỏi khuôn viên trường và dành thời gian nghỉ xuân cùng gia đình, người yêu hoặc bạn bè.

Một cán bộ nhà trường cho biết đây là biện pháp đổi mới, tích hợp giáo dục cuộc sống, giáo dục tình cảm và thực hành xã hội. "Khuyến khích giảng viên, sinh viên rời khuôn viên đi dã ngoại không chỉ giúp họ trân trọng vẻ đẹp sinh thái của núi non, mà còn tạo cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp của tình yêu".

Trường Cao đẳng Nghề Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên. Ảnh: Sichuan Southwest Vocational College of Civil Aviation

Theo truyền thông Trung Quốc, chỉ dẫn mới của nhà trường được xem là "khác lạ" tại một quốc gia vốn coi trọng thành tích học tập. Trường Cao đẳng Nghề Hàng không Tây Nam Tứ Xuyên có khoảng 22.000 sinh viên.

Nhà trường phát thông báo mới hai tuần sau khi chính phủ Trung Quốc quyết định bổ sung thêm kỳ nghỉ xuân và kỳ nghỉ thu cho trường học, bên cạnh các kỳ nghỉ hè truyền thống.

Nhiều địa phương như Tứ Xuyên và Giang Tô ở miền đông, cùng những thành phố lớn như Tô Châu, Nam Kinh, đã công bố kế hoạch nghỉ xuân, phần lớn rơi vào đầu tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Một cặp tình nhân chụp ảnh cưới ở Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, năm 2021. Ảnh: Reuters

Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa bằng cách khuyến khích người dân trong nước tăng cường du lịch và tham gia các hoạt động giải trí. Giới chức cũng kỳ vọng quỹ thời gian rảnh nhiều hơn sẽ tạo điều kiện để số ca sinh tăng trở lại.

Dân số Trung Quốc giảm năm thứ 4 liên tiếp vào năm 2025, đẩy tỷ lệ sinh xuống mức thấp kỷ lục. Các chuyên gia cảnh báo đà suy giảm này có thể còn tiếp diễn.

"Xã hội cần đủ thời gian và tiền bạc để nuôi dạy con cái", James Liang, chuyên gia nhân khẩu học danh tiếng ở Trung Quốc, cho biết. Ông nhấn mạnh cần làm nhiều hơn để hỗ trợ tài chính cho người trẻ, cũng như định hình lại thái độ của công chúng đối với cuộc sống gia đình.

Đức Trung (Theo Reuters, Paper, Sina News)