Sinh viên bức xúc vì tiền hỗ trợ A80 thấp, hiệu trưởng nói 'hiểu nhầm'

Nhiều sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội bức xúc vì chỉ được hỗ trợ 940.000 đồng khi tập luyện cho đại lễ A80, còn trường khác 1,6-2,2 triệu, hiệu trưởng nói do "hiểu nhầm".

Hoài Thu, sinh viên năm thứ hai, cho biết tham gia hỗ trợ đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) hồi tháng 8, ở khối xếp hình. Sau sự kiện, trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội xin số tài khoản các em để chuyển tiền hỗ trợ.

Tham gia 22 ngày, Thu được nhận 940.000 đồng bằng tiền mặt, hôm giữa tuần trước.

Nữ sinh thắc mắc về số tiền, khi được biết ở những trường khác, với số ngày tương đương, các bạn nhận 1,6-2,2 triệu đồng. Thu còn băn khoăn vì ký vào một chứng từ không ghi rõ số tiền.

Khi hỏi phòng Kế toán, thầy cô cho biết khoản hỗ trợ ít hơn trường khác do "trừ tiền ăn". Thu cho rằng lý do này không thỏa đáng, vì khi tham gia, nữ sinh và các bạn được trường thông báo hỗ trợ tiền ăn và đi lại.

"Không chỉ vì thực nhận ít hơn, mà chúng em sợ có sự không công bằng, minh bạch ở số tiền mình cầm", Thu bày tỏ.

Đây cũng là bức xúc của Trung Anh, sinh viên năm thứ hai. Số tiền và quy trình nhận của Trung Anh tương tự Thu.

"Em rất băn khoăn và mong trường sớm làm rõ", nam sinh nói.

Sự việc được đăng tải trên nhiều diễn đàn từ trưa hôm qua, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều ý kiến cho rằng có khuất tất trong việc chi trả khoản hỗ trợ sinh viên tham gia sự kiện A80.

Trả lời VnExpress trưa 30/11, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, cho rằng "đây là sự hiểu lầm", do thông tin chưa rõ ràng.

Theo ông, số tiền 940.000 đồng mới là chi trả lần một, còn hơn 500.000 sẽ được trả kèm giấy chứng nhận tham gia sự kiện, tại buổi tuyên dương sinh viên có thành tích tốt, dự kiến vào khoảng 15-25/12.

"Chế độ và quyền lợi của sinh viên sẽ được đảm bảo đầy đủ", ông Long nói.

Ông Long cho biết hơn 980 sinh viên của trường tham gia hỗ trợ sự kiện A80. Trước bức xúc của sinh viên, ông sẽ trực tiếp giải đáp về căn cứ, phương án chi trả tiền hỗ trợ trong buổi đối thoại vào 14h ngày mai (1/12).

Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội được thành lập năm 1972, tiền thân là trường Công nhân Khách sạn du lịch.

Hiện, trường đào tạo 9 ngành, như Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kế toán... Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 là gần 2.100 sinh viên.

Thanh Hằng

*Tên sinh viên được thay đổi