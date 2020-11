Cáo buộc kinh tế bủa vây Trump sau khi rời Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ sẽ đối mặt với nhiều cáo buộc về gian lận thuế, bảo hiểm, làm giả tài liệu kinh doanh và bóp méo giá trị tài sản.

Khi là Tổng thống, Donald Trump được hưởng quyền miễn tố gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, theo các công tố viên, với việc ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden vừa đắc cử, Trump sẽ trở nên dễ tổn thương về mặt pháp lý sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1/2021. Reuters cho biết dưới đây là các vụ kiện và cáo buộc có thể bủa vây Trump khi rời nhiệm sở.

Cyrus Vance - công tố viên tại Manhattan đã điều tra Trump và công ty Trump Organization của ông trong hơn 2 năm qua. Cuộc điều tra ban đầu tập trung vào số tiền mà Michael Cohen - cựu luật sư của Trump đưa cho 2 phụ nữ trước cuộc bầu cử năm 2016 để bịt miệng họ về quan hệ tình ái với ông Trump. Trump đã phủ nhận điều này.

Nhưng hiện tại, Vance cho biết cuộc điều tra của ông đã mở rộng quy mô và có thể tập trung vào gian lận bảo hiểm, thuế, ngân hàng cũng như làm giả tài liệu kinh doanh. Vụ việc này gây chú ý do nỗ lực của Vance trong việc có được tài liệu hồ sơ thuế 8 năm của ông Trump. Hồi tháng 7, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của Trump về việc giữ kín hồ sơ thuế.

Tổng thống Donald Trump rời đi sau một cuộc họp báo hôm 5/11. Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một tổng thống đương nhiệm sẽ không bị truy tố. Vance không bị ràng buộc bởi chính sách này, do không phải là công tố viên liên bang. Tuy nhiên, ông vẫn ngần ngại trong việc cáo buộc Trump, do không chắc chắn khi nào vụ việc được trải quyết, Harry Sandick – một cựu công tố tại New York cho biết. "Những lo ngại này sẽ biến mất khi Trump rời nhiệm sở", Sandick nói.

Trump cũng có thể phải đối mặt với một cáo buộc hình sự của Bộ Tư pháp. Một số chuyên gia về luật cho biết Trump có thể bị cáo buộc trốn thuế thu nhập liên bang, dựa theo báo cáo của New York Times rằng Trump chỉ trả 750 USD thuế trong năm 2016 và 2017.

"Báo cáo của New York Times cho thấy có dấu hiệu lừa đảo thuế", Nick Akerman – luật sư tại Dorsey & Whitney nhận định. Dù vậy, ông cảnh báo việc này vẫn chưa thể chắc chắn cho đến khi nhìn thấy mọi bằng chứng.

Trump dĩ nhiên phủ nhận cáo buộc trên. Ông viết trên Twitter rằng mình đã trả hàng triệu USD thuế, nhưng được hưởng khấu trừ.

Loại cáo buộc này thường gây rất nhiều tranh cãi. Bộ Tư pháp cũng có thể quyết định việc buộc tội Trump không phù hợp với lợi ích cộng đồng, dù có bằng chứng sai phạm. Biden trả lời về việc này khá thận trọng, khi chỉ cho biết sẽ không can thiệp vào quyết định của tòa án.

Lãnh đạo tư pháp New York Letitia James cũng đang điều tra gian lận thuế với Trump và Trump Organization. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi Cohen cho biết trước Quốc hội rằng Tổng thống Trump thổi phồng giá trị tài sản để tiết kiệm chi phí đi vay và bảo hiểm, đồng thời hạ giá chúng để giảm thuế bất động sản. Trump Organization cho rằng thông tin này có động cơ chính trị.

Dù vậy, đây chỉ là một cuộc điều tra dân sự, đồng nghĩa kết quả của nó chỉ là phạt hành chính, chứ không phải ngồi tù. Con trai Trump Eric Trump là phó giám đốc cấp cao của công ty. James cho rằng Eric cũng tham gia sâu vào một hoặc vài giao dịch đang bị điều tra.

Hà Thu (theo Reuters)