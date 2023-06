Tôi là nam, hơn 40 tuổi, cao 1,6m, muốn mua xe SH để đi dạo phố cuối tuần. (Minh Tuấn)

Xin hỏi xe này có hơi to so với chiều cao của tôi, điều khiển có an toàn?

