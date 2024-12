Canon Selphy QX20 - máy in ảnh thông minh 4,5 triệu đồng

Cạnh trái là khay đựng mực in. Việc tháo lắp khá dễ và nhanh. Hầu hết máy in ảnh hoặc chụp lấy ngay, như Fujifilm Instax hay HP Sprocket, sử dụng công nghệ in nhiệt thông thường. Chúng không sử dụng hộp mực mà dùng giấy Z-ink, trong đó các tinh thể được kích hoạt bằng nhiệt trên chính giấy để tạo màu sắc. Với công nghệ in này, ảnh thường bị phai màu sau một thời gian ngắn sử dụng.

Trong khi đó, Selphy QX20 được thiết kế di động nhưng vẫn có hộp mực. Máy sử dụng quy trình Nhuộm thăng hoa (dye-sublimation) - một công nghệ sử dụng mực in, trong quá trình in được gia nhiệt đến mức nhiệt nhất định sẽ chuyển từ dạng rắn sang dạng hơi mà không cần trải qua giai đoạn hóa lỏng. Kỹ thuật này có ưu điểm là người dùng có được bản in chất lượng tốt hơn nhiều so với in nhiệt, nhưng phải có hộp mực, đồng nghĩa người dùng phải thay mực sau một thời gian in. Theo Canon, dựa trên các thử nghiệm mô phỏng, những bức ảnh in từ máy có thể lưu giữ tới 100 năm không bị phai màu ở trong môi trường và nhiệt độ thông thường.