Canon EOS R50 không gương lật, nhiều tính năng quay phim

Máy ảnh không gương lật APS-C hướng tới nhóm người dùng phổ thông, cảm biến lớn cùng nhiều tính năng tự động lấy nét, điều chỉnh khung hình khi quay video.

Thiết bị ra mắt đầu năm nay, thuộc EOS R series. Máy có hai màu đen và trắng cùng các tùy chọn: ống kính RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM; ống kính RF-S18-45mm f/4.5-6.3 IS STM, RF-S55-210mm f/5-7.1 IS STM.

Máy có hai màu đen và trắng. Ảnh: Canon

Cùng chung series có những model đạt khả năng quang học cao như EOS R, RP, EOS R6, EOS R6 Mark II, EOS R5, EOS R3, EOS R7, EOS R8. Đây cũng là yếu tố giúp Canon trở thành một trong những đơn vị hàng đầu thị trường máy ảnh kỹ thuật số dùng ống kính chuyển đổi.

Kế thừa thành công của dải sản phẩm EOS R series, hãng liên tục ra mắt những mẫu máy phổ thông với nhiều tính năng tự động hóa, giúp người dùng dễ dàng tạo video và hình ảnh chất lượng cao bằng thao tác đơn giản.

Tập trung vào khả năng quay video, đơn vị mở rộng dòng thiết bị nhằm phục vụ tất cả người dùng, từ doanh nghiệp quay sản phẩm thương mại đến người đam mê làm vlog. Ông Imasaka Daido, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Canon Marketing Việt Nam cho biết: "EOS R50 là cam kết trong việc tạo ra các thiết bị cho mọi người, ngay cả nhóm mới dùng máy ảnh lần đầu".

Thiết bị hỗ trợ người dùng sáng tạo các thước phim. Ảnh: Canon

Chất lượng của một video phụ thuộc phần lớn vào chất lượng của phim quay. Với EOS R50, cảm biến hình ảnh định dạng APS-C của EOS R50 lớn hơn gấp ba lần cảm biến 1 inch có trên smartphone đời mới. Điều này đồng nghĩa với hình ảnh và video sắc nét hơn, chi tiết hơn và ít nhiễu (nhiễu hạt) ngay cả khi ánh sáng yếu. Người dùng cũng có thể mong đợi hiệu ứng bokeh đẹp mắt, tự nhiên (lấy nét nông).

Với 24.2 megapixel, EOS R50 cũng có thể tạo video 4K 30p không crop chất lượng cao, lấy mẫu từ video 6K. Lấy mẫu nghĩa là sẽ có nhiều thông tin hơn để giảm ảnh giả và các vấn đề khác, tăng chất lượng cho khung hình. Các chế độ tự động giúp đơn giản thao tác quay, hướng tới vlogger muốn có chất lượng của máy chuyên dụng mà không cần học quá nhiều.

Canon EOS R50 không gương lật, nhiều tính năng quay phim EOS R50 có nhiều tính năng hỗ trợ sáng tạo cho người dùng cá nhân. Video: Canon

Trọng lượng nhẹ chỉ 375 gram, kích thước tương tự EOS M50 Mark II, phù hợp mang theo khi di chuyển. Hệ thống Dual Pixel CMOS AF dò và theo dõi người, động vật (chó, mèo, chim), xe cộ (xe thể thao, xe máy dạng thể thao) dựa trên các đặc điểm của chủ thể ngày càng thông minh hơn. Với phim quay cận cảnh, chế độ Movie for Close-up Demo tự động thay đổi vùng lấy nét sang chủ thể ở gần máy nhất. Người dùng có thể quay thiết bị mới hoặc hàng bán online chỉ với một lần quay, tự do chọn chủ thể lấy nét.

Ống kính lấy nét thông minh, ổn định hình ảnh. Ảnh: Canon

Máy cũng hỗ trợ khắc phục hiện tượng khung hình thay đổi khi lấy nét (focus breathing), đảm bảo không có thay đổi nào ở góc ngắm. R50 có đến hai mức ổn định hình ảnh (Movie IS) khác nhau (Enhanced và On) để thực hiện hiệu chỉnh kỹ thuật số 5 trục đối với hiện tượng rung tay khi cầm máy ảnh. Video cũng được nâng cao khi kết hợp với một ống kính RF có sẵn tính năng ổn định hình ảnh.

Khi màn hình ở chế độ selfie, tính năng mặc định Movie IS: Enhanced tối ưu hoạt động ổn định hình ảnh khi cầm máy trên tay quay góc rộng, hiệu chỉnh chuyển động không mong muốn. Đó là loại chuyển động có khuynh hướng rõ hơn ở mép của hình ảnh góc rộng. Người dùng có thể thay đổi qua lại giữa hai mức ổn định hình ảnh, chỉ cần nhấn nút Wide-angle để tránh quay cận cảnh quá nhiều.

Đối với các cảnh và góc quay khó giữ máy ở thế cân bằng, chế độ Auto Level sẽ tự động hiệu chỉnh nghiêng theo chiều ngang. Đặc điểm này sẽ tiết kiệm thời gian hiệu chỉnh thủ công trên một ứng dụng khác. Người dùng cũng có thể chia sẻ video, livestream chất lượng cao chỉ qua cáp USB đến máy tính. Dạng kết nối nhanh (plug and play) nên không cần driver.

Ngoài ra, ứng dụng Camera Connect dễ thiết lập, giúp gửi video và ảnh JPEG từ máy ảnh đến smartphone qua kết nối không dây hoặc kết nối có dây bằng cáp USB-C. Máy ảnh hỗ trợ chuyển mã, giúp file video 4K và Full HD nhẹ hơn, ngay cả với file video chất lượng cao, có thể được gửi, upload lên mạng xã hội.

Ứng dụng Camera Connect chuyển file nhanh từ camera sang điện thoại. Ảnh: Canon

Thiết bị có nhiều tính năng thông minh, hỗ trợ người dùng tận dụng ngay cả khi họ không quen các thuật ngữ kỹ thuật nhiếp ảnh hay quy trình chỉnh sửa video phức tạp. Đơn cử, Advanced A+ (tự động chụp và trộn ảnh phơi sáng mở rộng để có ảnh về cảnh đêm, ảnh chân dung ngược sáng đẹp hơn, cũng như trộn ảnh lấy nét bằng kỹ thuật xếp chồng để có ảnh nét từ trước ra sau. Creative Bracket tự động tạo nhiều phiên bản của một shot hình với đa thiết lập độ sáng và tông màu. Các thiết lập sẽ hiển thị để người dùng tìm hiểu thêm. Subject blur guide là tính năng có ở chế độ Panning SCN, giúp tập lia máy và nâng tỷ lệ thành công cho các shoot hình chụp bằng kỹ thuật này.

Các sản phẩm của Canon có mặt tại Việt Nam từ đầu những năm 1980. Trong hơn 18 năm qua, hãng thành lập bốn nhà máy sản xuất, mang đến công việc cho hơn 25.000 người cùng nhiều hoạt động xã hội. Ngoài nhà phân phối chính thức Lê Bảo Minh, hãng còn có hơn 300 đại lý bán hàng tại Việt Nam.

Minh Tú