Canifa trình làng BTS mới ở Vietnam International Fashion Week

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Aquafina Vietnam International Fashion Week bước sang mùa 20 và lần thứ 7 Canifa đồng hành sự kiện, lan tỏa tinh thần sáng tạo trên sàn diễn.
Hôm 15/11, thương hiệu trình làng BST Timeless Bonding (Kết nối vượt thời gian), hợp tác với nhà thiết kế Lê Hà, tiếp tục khai thác chất liệu tự nhiên, kiểu dáng tối giản và tính ứng dụng cao, bền vững.
Top 4 Vietnam's Next Top Model 2025 diện đồng điệu diễn kết show. Từ trái sang: quán quân Lại Mai Hoa, á quân Giang Phùng, Bảo Ngọc và Vũ Mỹ Ngân.
Chất len lông cừu - cảm hứng chính của BST - thể hiện độ óng tự nhiên, mềm mại trên sàn runway.
Len kết hợp cotton, denim, khaki và sợi dứa để làm nổi bật tinh thần BST.
Về mặt tạo hình, BST khai thác form dáng rộng, kết cấu layering, chú trọng cân bằng tỷ lệ và chuyển động tự nhiên của cơ thể.
Bảng màu cơ bản phù hợp với thời trang mùa Thu Đông, điển hình là be, xám ghi, nâu hay đỏ trầm.
Đại diện Canifa cho biết BST Timeless Bonding là bước đệm quan trọng trước ra mắt dòng cao cấp Canifa Premium vào tháng 12.
Đông Vệ
Ảnh: Canifa