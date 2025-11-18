Canifa trình làng BST mới ở Vietnam International Fashion Week

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi Aquafina Vietnam International Fashion Week bước sang mùa 20 và lần thứ 7 Canifa đồng hành sự kiện, lan tỏa tinh thần sáng tạo trên sàn diễn.

Hôm 13/11, thương hiệu trình làng BST Timeless Bonding (Kết nối vượt thời gian), hợp tác với nhà thiết kế Lê Hà, tiếp tục khai thác chất liệu tự nhiên, kiểu dáng tối giản và tính ứng dụng cao, bền vững.