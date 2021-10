Canifa ra mắt chiến dịch trong giai đoạn 'bình thường mới'

Canifa khởi động chiến dịch 'Giá tốt Canifa – Niềm vui giá trị', giới thiệu những sản phẩm chất lượng quốc tế với giá tốt cho cả gia đình.

Khái niệm cuộc sống "bình thường mới" dần quen với toàn xã hội. Đặc biệt, sau đợt giãn cách diện rộng kéo dài hơn 2 tháng qua, có những thói quen mới đã hình thành, tục lễ cũ có thể vì sự an toàn mà bỏ bớt. Vậy "bình thường mới" trong thời trang sẽ như thế nào?

Để giải đáp câu hỏi đó, Canifa - thương hiệu thời trang 20 năm tuổi vừa tiên phong cho ra đời chiến dịch "Giá tốt Canifa - Niềm vui giá trị" bao gồm những sản phẩm cơ bản bốn mùa và phụ kiện thiết yếu dành cho mọi lứa tuổi trong gia đình như: áo phông, nỉ, len, áo khoác gió, đồ mặc nhà... Các sản phẩm thời trang giá tốt đều được nghiên cứu thiết kế riêng, đáp ứng nhu cầu cơ bản, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế với mức giá linh hoạt từ 74.500 đồng, 149.000 đồng và 199.000 đồng.... Người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm và an tâm khi sắm cho mình cũng như người thân những trang phục hợp thời mà không cần thay đổi cả tủ đồ.

Diễn viên Mạnh Trường tiết lộ cả nhà là fan ruột của Canifa.

Người tiêu dùng có thể tìm thấy những sản phẩm giá hời với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ở một số dòng hàng như áo phông chất liệu Cotton USA – được mệnh danh là "Bông được cả thế giới tin dùng" hay các sản phẩm mặc nhà đạt chứng chỉ OEKO-Tex-100 (tiêu chuẩn uy tín nhất thế giới về sự an toàn của các sản phẩm dệt may). Để có được những dòng sản phẩm đạt chứng chỉ quốc tế uy tín này, Canifa đã sớm ý thức về sự an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và tác động môi trường của sản phẩm dệt may. Do đó, trang phục không chỉ dừng lại là cotton thường mà phải là cotton USA, không chỉ là OEKO-Tex 100 cấp độ 3 hay 4 phải mà phải la cấp độ 1 hoặc 2 để triệu gia đình Việt gắn bó với Canifa 2 thập kỷ qua và những người mới hoàn toàn an tâm khi khoác lên mình sản phẩm của hãng. Tìm hiểu thêm tại đây.

Bên cạnh đó, để lựa chọn trang phục phù hợp trong mùa thu đông, người tiêu dùng không thể bỏ qua sản phẩm giá tốt Canifa "bán chạy số 1" từ năm 2019, đó là áo gió "3 giây 4 cản" dành cho cả gia đình. Sản phẩm với thiết kế thông minh mọt lớp siêu gọn nhẹ, dễ dàng gấp gọn trong 3 giây với 4 cản là cản mưa, gió, bụi và nắng.

Gia đình của nam diễn viên đã cùng sắm đồ online.

Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ từ lâu, cả gia đình anh đều là fan ruột của nhà Canifa. Ngoài việc đi diễn phải mặc theo trang phục của stylist thì thường ngày, anh vẫn chọn mặc các sản phẩm Canifa vì dù đi chơi hay ở nhà đều cảm thấy rất thoải mái. Anh thấy vợ nhắc đến chiến dịch "Giá tốt" với những gợi ý sản phẩm cơ bản lúc nào cũng cần và mặc đi đâu cũng hợp lý nên cả nhà đã "shopping online".

"Bé Chip và Bon cũng háo hức tự chọn đồ cho riêng mình. Trường không nghĩ rằng với mức giá hợp lý này mà vẫn mua được hàng chất lượng cao như vậy. Gia đình Trường rất tin yêu và ủng hộ thương hiệu thời trang Việt như Canifa có thể đi xa hơn nữa mà vẫn rất thân thuộc với các gia đình Việt bởi sự thấu hiểu và ưu ái bằng giá trị như những sản phẩm giá tốt này", anh nói.

Chiến dịch "Giá tốt Canifa - Niềm vui giá trị" mang đến nhiều lựa chọn cho các gia đình với giá cả hợp lý.

Với mục tiêu mang lại trải nghiệm mua sắm vui vẻ và an toàn, Canifa cũng đã thực hiện khử khuẩn, vệ sinh toàn bộ cửa hàng và luôn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất cho nhân viên và khách hàng đến mua sắm tại cửa hàng.

Canifa ra mắt chiến dịch 'Giá tốt Canifa - Niềm vui giá trị'

20 năm qua, Canifa giữ vững một một triết lý "Kinh doanh trên giá trị thật" và ghi dấu trong lòng người tiêu dùng bằng những sản phẩm đi đầu về chất lượng cũng như tính ứng dụng đa dạng. Đặc biệt, với xu hướng sống quan tâm tới chất lượng đang dần hình thành sâu rộng trong xã hội, thông qua thời trang, Canifa mong muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa: "Tôn vinh giá trị thật - Tận hưởng trọn vẹn và trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc bên những người thân yêu".

