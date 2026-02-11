Canifa đạt giải 'Thương hiệu vươn mình ra biển lớn' tại WeChoice Awards 2025

Canifa nhận giải thưởng "Thương hiệu Vươn mình ra biển lớn" tại lễ trao giải WeChoice Awards 2025, vinh danh những thành tựu mang dấu ấn hội nhập quốc tế.

Trong 25 năm phát triển, Canifa đạt được nhiều chứng chỉ quốc tế uy tín như Cotton USA - chứng nhận về chất lượng và canh tác bền vững của bông cotton hàng đầu thế giới; Woolmark - tiêu chuẩn toàn cầu về kiểm soát chất lượng len lông cừu hay OEKO-TEX Standard 100 bảo chứng cho độ an toàn của sản phẩm may mặc đối với người tiêu dùng.

Đại diện Canifa (đứng thứ 7 từ trái sang) nhận giải thưởng tại WeChoice 2025. Ảnh: Canifa

Tổ hợp sản xuất Canifa tại Văn Giang được xây dựng và vận hành theo LEED - tiêu chuẩn công trình xanh toàn cầu, hướng tới tối ưu năng lượng, giảm rác thải và phát triển bền vững. Đây là nền tảng quan trọng giúp thương hiệu từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

Tổ hợp Canifa Văn Giang nhận chứng chỉ LEED - hệ thống tiêu chuẩn về thiết kế và kiểm tra xanh. Ảnh: Canifa

Bên cạnh đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, Canifa đầu tư công nghệ vào tự động hóa sản xuất, hệ thống phòng lab chuyên sâu cho nghiên cứu, phát triển nguyên vật liệu và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Các dây chuyền máy móc hiện đại cho phép thương hiệu gia tăng năng lực sản xuất, đồng thời, đảm bảo sự ổn định và đồng đều về chất lượng sản phẩm.

Từ nền tảng đó, Canifa liên tục mở rộng danh mục sản phẩm dựa trên khí hậu và nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam, từ cotton USA mềm mại, thấm hút, sản phẩm chống nắng Anti-UV SPF50+, áo giữ nhiệt Heatplus, công nghệ sợi Wicking với ba tính năng khô nhanh - chống nắng - độ bền cao, đến áo phao lông vũ siêu nhẹ. Mỗi sản phẩm đều hướng tới sự thoải mái, an toàn và tính ứng dụng cao trong đời sống hằng ngày.

Sản phẩm của thương hiệu Canifa. Ảnh: Canifa

Tiền thân của Canifa là Công ty Hoàng Dương, thành lập từ năm 1997 với hoạt động sản xuất hàng may mặc và sợi xuất khẩu. Thương hiệu ra mắt thị trường nội địa vào năm 2001. Từ những ngày đầu, đơn vị chọn con đường phát triển dựa trên nền tảng sản xuất bài bản, bền vững; kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Sau hơn hai thập kỷ, Canifa xây dựng hệ sinh thái bền vững với ba trụ cột: Vận hành xanh - Đối tác xanh - Sản phẩm xanh. Đây là cam kết về môi trường và chiến lược dài hạn nhằm nâng cao chất lượng sống cho người tiêu dùng.

Hiện, Canifa sở hữu gần 100 cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời, mở rộng các kênh bán hàng online qua website, ứng dụng riêng, sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop... Trong bối cảnh thị trường bán lẻ cạnh tranh gay gắt, thương hiệu duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ khả năng thích ứng và chiến lược chuyển đổi số.

Năm 2024, Canifa nhận giải thưởng Better Choice Award - Đổi mới sáng tạo tại Wechoice Awards, Human Act Prize do Báo Nhân Dân và VCCorp tổ chức trao giải và Danh vị Thương hiệu Quốc gia do Bộ Công Thương công bố. Với định hướng "Fashion for All" và sứ mệnh "Mang đến niềm vui mặc đẹp mỗi ngày cho hàng triệu gia đình Việt", Canifa coi trách nhiệm xã hội là một phần trong DNA doanh nghiệp. Thương hiệu triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng dài hạn như Hơi ấm mùa đông, Áo mới cho hành trình xanh và nhiều hoạt động hỗ trợ, cứu trợ thiên tai và chăm lo đời sống người lao động.

Với đội ngũ hơn 1.000 nhân sự trên cả nước, Canifa tạo ra hàng nghìn việc làm, đồng thời liên tục đầu tư vào đào tạo và phát triển con người, nền tảng quan trọng cho chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn của đơn vị.

Nhật Lệ