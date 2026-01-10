Cánh turbine gió dài 110 m có thể tái chế hoàn toàn

Trung QuốcCông ty Ming Yang Smart Energy phát triển sản phẩm được cho là cánh turbine gió bằng sợi carbon có thể tái chế 100% đầu tiên trên thế giới.

Ming Yang Smart Energy công bố MySE23X, cánh turbine gió kích thước lớn có thể tái chế hoàn toàn, trên LinkedIn tuần này. Với chiều dài hơn 110 m, nó được thiết kế cho những turbine gió ngoài khơi mạnh nhất thế giới. MySE23X làm từ tấm sợi carbon sản xuất bằng phương pháp ép đùn, bền chắc và nhẹ hơn sợi thủy tinh tiêu chuẩn.

Cánh turbine gió bằng sợi carbon có thể tái chế 100%. Ảnh: Ming Yang Smart Energy

Từ lâu, giới chuyên gia đã chỉ ra cánh turbine truyền thống là nhược điểm lớn khi chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Được thiết kế để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt suốt nhiều thập kỷ, chúng thường làm từ vật liệu composite như sợi carbon hay thủy tinh, vốn rất chắc chắn, nhẹ và khó phân hủy.

Chúng cũng khó tái chế vì nhựa và các sợi bên trong được liên kết rất chắc chắn.

Do đó, cánh quạt đã ngừng hoạt động thường được chôn vùi dưới bãi rác hoặc nghiền vụn để làm vật liệu giá trị thấp trộn vào xi măng. Nghiên cứu từ Đại học Cambridge ước tính, thế giới sẽ tích lũy 43 triệu tấn rác thải từ cánh turbine gió vào năm 2050.

Các phương pháp tái chế trước đây đòi hỏi nhiệt độ cao hoặc áp suất lớn, thường làm hỏng những sợi cần tái chế. Tuy nhiên, Theo Ming Yang Smart Energy, cánh turbine mới có thể được phân tách hóa học bằng một dung dịch phân rã đặc biệt hoạt động ở nhiệt độ và áp suất môi trường thông thường. Sợi carbon chất lượng cao có thể được thu hồi, làm sạch và tái sử dụng trong nhiều thứ, từ turbine mới đến linh kiện ôtô.

Với MySE23X, Ming Yang Smart Energy hướng đến giải quyết lượng rác thải khổng lồ của ngành công nghiệp điện gió, tiến gần hơn đến tương lai trung hòa carbon và không chất thải. Đây không phải công ty duy nhất theo đuổi mục tiêu tái chế cánh turbine. Công ty Tây Ban Nha Siemens Gamesa đã triển khai công nghệ cánh turbine tái chế của mình trong các dự án quy mô lớn như trang trại điện gió ngoài khơi Kaskasi ở Đức và trang trại điện gió Sofia ở Anh. Cánh turbine của họ hiện có thể tái chế khoảng 95%, nhưng công ty cam kết sẽ cung cấp sản phẩm với khả năng tái chế 100% vào năm 2030.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Electrek)