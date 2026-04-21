Cảnh 'Trái Đất lặn' quay bằng iPhone 17 Pro Max

Phi hành gia Reid Wiseman chia sẻ video khoảnh khắc Trái Đất từ từ biến mất phía sau Mặt Trăng, được quay bằng iPhone 17 Pro Max trong sứ mệnh Artemis II.

Wiseman, phi hành gia của NASA, đăng video dài 53 giây trên X ngày 20/4 và nhanh chóng thu hút gần 15 triệu lượt xem. Theo TechRadar, đây là lần đầu trong lịch sử, hiện tượng "Trái Đất lặn" được ghi lại một cách chân thực và sống động như vậy.

Điều khiến cộng đồng công nghệ hào hứng là video được ghi lại bằng iPhone 17 Pro Max. Wiseman cho biết ông quay qua cửa sổ của tàu vũ trụ Integrity bằng ống kính zoom 8x.

"Chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời... Giống như việc ngắm hoàng hôn trên bãi biển từ một vị trí xa xôi nhất trong vũ trụ, tôi không thể cưỡng lại việc dùng điện thoại ghi lại cảnh Trái Đất lặn", ông nói, thêm rằng video hoàn toàn nguyên bản, không qua cắt ghép hay chỉnh sửa.

Nhiếp ảnh gia thiên văn nổi tiếng Andrew McCarthy nhận xét: "Đây có lẽ là video đáng kinh ngạc nhất từng được ghi lại bởi một chiếc điện thoại. Thật tuyệt".

Video được đánh giá không chỉ có giá trị về mặt khoa học và nghệ thuật mà còn thể hiện khả năng của hệ thống camera trên iPhone 17 Pro Max. Việc giữ được chi tiết và màu sắc của hành tinh xanh trong bối cảnh bóng tối bao trùm không gian là một thử thách đối với bất kỳ cảm biến hình ảnh nào.

Dù sứ mệnh Artemis II đã kết thúc ngày 10/4, những hình ảnh và video được các phi hành gia chia sẻ bằng thiết bị di động đã mở ra một góc nhìn mới, gần gũi hơn về vũ trụ cho công chúng. Sự kiện cũng khiến những người yêu thích iPhone kỳ vọng vào những đột phá tiếp theo trên thế hệ iPhone 18 Pro ra mắt vào mùa thu.

Trước đó, ngày 1/4, tàu Orion rời bệ phóng đưa phi hành đoàn Artemis II bay tới Mặt Trăng, thực hiện nhiệm vụ có người lái đầu tiên của NASA vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp sau 54 năm.

Artemis II được thiết kế như một bước đệm cho chương trình Artemis của NASA, hướng tới thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng. Nhiệm vụ không người lái Artemis I diễn ra hồi tháng 11/2022. Sau thành công của Artemis II, NASA sẽ thử nghiệm tàu Orion và các trạm đổ bộ Mặt Trăng trên quỹ đạo Trái Đất trong nhiệm vụ Artemis III năm 2027. Cơ quan này đặt mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ lên bề mặt vào năm 2028 với nhiệm vụ Artemis IV. Đến thập niên 2030, NASA kỳ vọng bắt đầu phát triển các khu định cư, robot tự hành và trạm đổ bộ chở hàng, hướng đến thiết lập sự hiện diện bền vững trên bề mặt thiên thể này.

Huy Đức