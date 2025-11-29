'Cánh tay phải' của ông Zelensky muốn ra tiền tuyến

Andriy Yermak, cựu chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, khẳng định bản thân là "người đàng hoàng" và sẽ ra tiền tuyến, vài giờ sau khi nộp đơn từ chức.

"Tôi là người trung thực và đàng hoàng. Tôi không muốn gây rắc rối cho ông Zelensky, tôi sẽ ra tiền tuyến", ông Andriy Yermak, cựu chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trong bức thư gửi tờ NY Post của Mỹ tối 28/11, chỉ vài giờ sau khi nộp đơn từ chức.

Tuy nhiên, Yermak không tiết lộ ông sẽ đến tiền tuyến vào thời điểm nào và có nhập ngũ hay không.

"Tôi cảm thấy ghê tởm với những hành động bẩn thỉu nhắm vào mình và càng ghê tởm hơn khi không nhận được ủng hộ từ những người biết rõ sự thật. Tôi đã bị xúc phạm, phẩm giá của tôi đã không được bảo vệ, dù tôi đã có mặt tại Kiev kể từ ngày 24/2/2022", ông cho hay, đề cập thời điểm chiến sự bùng phát.

Ông Andriy Yermak tại cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine, hồi tháng 8/2023. Ảnh: AFP

Tổng thống Volodymyr Zelensky tối 28/11 thông báo chánh văn phòng Yermak đã nộp đơn từ chức và Văn phòng Tổng thống Ukraine sẽ được tái tổ chức, nhấn mạnh ông muốn tránh "những tin đồn" và sẽ tham vấn để xác định người thay thế tiềm năng cho vị trí của Yermak.

Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) trước đó thông báo đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Yermak vì liên quan tới một cuộc điều tra chưa được tiết lộ.

Truyền thông Ukraine đưa tin ông Yermak liên quan đến bê bối tham nhũng tại tập đoàn sản xuất điện hạt nhân Energoatom. NABU tuyên bố phát hiện "tổ chức tội phạm cấp cao" chuyên nhận hối lộ từ các nhà thầu có hợp đồng với Energoatom, với số tiền lên tới 100 triệu USD.

Andriy Yermak, 54 tuổi, là bạn thân của Tổng thống Zelensky trước khi lãnh đạo Ukraine bắt đầu sự nghiệp chính trị. Ông là người góp phần định hướng chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Zelensky năm 2019. Yermak được bổ nhiệm làm chánh văn phòng vào năm 2020, trở thành "cánh tay phải" của Tổng thống Zelensky và được xem là người có ảnh hưởng lớn trong chính phủ.

Dù ông Yermak đã đối mặt nhiều lời kêu gọi từ chức, Tổng thống Zelensky trước đó luôn bảo vệ đồng minh thân cận, thậm chí đã bổ nhiệm ông làm trưởng đoàn đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ ngày 23/11.

Trước ông Yermak, bộ trưởng tư pháp Herman Halushchenko và bộ trưởng năng lượng Svitlana Hrynchuk cũng từ chức sau khi bị cáo buộc liên quan đến bê bối tham nhũng.

Thanh Tâm (Theo NY Post, Kyiv Independent)