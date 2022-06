'Cánh tay phải' của Abramovich sắp rời Chelsea

AnhMarina Granovskaia, trợ lý cấp cao thời tỷ phú Roman Abramovich, chuẩn bị chia tay Chelsea khi chủ sở hữu mới muốn cơ cấu lại ban lãnh đạo.

Theo báo Anh Telegraph, Granovskaia sẽ rời Chelsea trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2022 đóng cửa. Tỷ phú Todd Boehly - chủ sở hữu mới của Chelsea - sẽ thay Granovskaia trực tiếp giám sát khâu đàm phán mua bán cầu thủ. Trên Twitter, chuyên gia săn tin chuyển nhượng - nhân sự bóng đá châu Âu Fabrizio Romano cũng đưa tin tương tự.

Granovskaia từng là cánh tay nối dài của Abramovich thời ông sở hữu Chelsea, và được xếp vào nhóm nhần vật quyền lực bậc nhất thế giới bóng đá. Vị nữ quản lý này tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Moskva, làm việc cho Abramovich từ 1997 tại Sibneft - công ty dầu khí nhà tài phiệt Nga từng sở hữu. Granovskaia đến Anh năm 2003, ngay sau khi Abramovich mua lại Chelsea.

Bà Granovskaia mừng với cup vô địch Champions League của Chelsea năm 2021. Ảnh: AFP

Từ hè 2013, Granovskaia trở thành một trong bốn thành viên điều hành cao cấp nhất của Chelsea, bên cạnh Chủ tịch Bruce Buck, Tổng giám đốc Ron Gourlay và Giam đốc Thể thao Eugene Tenenbaum. Năm ngoái, Granovskaia được vinh danh là "Giám đốc Bóng đá hay nhất châu Âu" tại lễ trao giải Cậu Bé Vàng.

Granovskaia được xem như tai mắt của Abramovich, và đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, trong đó có đàm phán mua bán cầu thủ. Một cựu HLV Chelsea từng ví Granovskaia như là một phần của ê-kíp mà Abramovich cài đặt vào ban lãnh đạo, bên cạnh những cố vấn mà vị tỷ phú này ưa dùng như cựu cầu thủ Bobby Campbell, chuyên gia săn cầu thủ trẻ Piet de Visser, nhà môi giới Vlado Lemic.

Chelsea mới đây cũng xác nhận chủ tịch Bruce Buck, một nhân vật chủ chốt khác trong triều đại kéo dài gần 20 năm của Abramovich, sẽ từ chức cuối tháng này để chuyển sang làm cố vấn. Dù vậy, theo Sportmail, việc Buck rồi Granovskaia lần lượt rời đi có liên quan tới việc Chính phủ Anh hối Chelsea loại bỏ dần các nhân vật thân tín với Abramovich trong ban lãnh đạo.

Tương lai của Petr Cech - người được Granoskaia bổ nhiệm làm cố vấn kỹ thuật và hiệu suất của Chelsea - cũng đang bỏ ngỏ. Khác các nhân vật thân tín với Abramovich, cựu thủ môn CH Czech đã được chủ sở hữu mới ngỏ lời tiếp tục công việc, nhưng anh chưa quyết định.

Những biến động này diễn ra chỉ ba tuần sau khi nhóm doanh nhân do Boehly đứng đầu hoàn tất vụ tiếp quản Chelsea trị giá 5,2 tỷ USD. Đội bóng của Thomas Tuchel dự kiến sẽ trải qua mùa hè biến động dưới triều đại mới. Cesar Azpilicueta, Romelu Lukaku và Marcos Alonso có thể theo chân Antonio Rudiger và Andreas Christensen - hai trung vệ rời Chelsea theo dạng tự do. Chiều ngược lại, "The Blues" đã liên hệ với Raheem Sterling, Ousmane Dembele và Jules Kounde.

Hồng Duy