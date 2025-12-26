Cánh tay người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Lâm ĐồngMột cánh tay người có nhiều máu được phát hiện ở sát dải phân cách cứng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, trong phạm vi vài trăm mét vuông không có thi thể.

Sáng 26/12, người đi đường phát hiện vết máu kéo dài gần chục mét trên mặt đường cao tốc tại khu vực qua xã Hàm Kiệm (Mương Mán cũ) bên hướng Nam ra Bắc. Dấu vết còn xuất hiện trên vách bêtông của dải phân cách cứng giữa đường.

Ban đầu, nhiều người tưởng đây là dấu vết của động vật, bị các ôtô lưu thông tông trúng. Tuy nhiên, lực lượng tuần tra cao tốc phát hiện cánh tay người bị rời ra nằm sát dải phân cách, nhưng trong khu vực không có thi thể nạn nhân.

Cánh tay nằm trên đường. Ảnh: Phạm Tư

Công an tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, mở rộng phạm vi tìm kiếm các dấu vết xung quanh, xác minh danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân.

CSGT đang tạm đóng đoạn đường xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra. Các phương tiện lưu thông theo hướng từ Đồng Nai ra được điều tiết rời cao tốc xuống quốc lộ 1 tại nút giao Phan Thiết (Ba Bàu).

Đoạn cao tốc phát hiện cánh tay cùng vết máu kéo dài. Ảnh: Phạm Tư

