Cảnh tan hoang ở thành phố Trung Quốc sau bão Ragasa

Bão Ragasa quét qua thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, làm gãy đổ nhiều cây cối, công trình, khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện.

Bão Ragasa đổ bộ vào bờ biển đảo Hải Linh, ngoài khơi thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 17h hôm nay, theo cơ quan khí tượng địa phương. Vào thời điểm đổ bộ, Ragasa đang ở cấp 13 với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt 145 km/h.

Những trận gió dữ dội kéo dài suốt nhiều giờ đã tàn phá thành phố hơn hai triệu dân, làm đổ cây cối, phá hỏng hàng rào và xé toạc nhiều biển hiệu. Nhiều khu phố rơi vào cảnh mất điện sau khi cơn bão đi qua.

Người dân dọn chiếc cổng sắt bị đổ trong bão Ragasa ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông ngày 24/9. Ảnh: AFP

"Tôi đã vô cùng lo lắng. Cơn bão thật đáng sợ đúng không? Tôi đã lo không biết làm thế nào trông nom lũ trẻ khi bão đến", Huang Ze, người đàn ông 42 tuổi làm việc tại Dương Giang, nói.

Nhà Ze bị mất điện khi bão quét qua và anh đã chuẩn bị những chiếc đèn pin bỏ túi để cả gia đình có thể ăn tối.

Người dân địa phương cho hay nhà ga Dương Giang, nơi vốn rất nhộn nhịp, giờ vắng tanh, khi giao thông đường sắt bị tạm dừng trên khắp tỉnh vì bão. Gần hai triệu người ở Quảng Đông đã phải di tản để tránh bão, theo ban quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh.

Cành cây vương vãi trước một nhà hàng ở Dương Giang ngày 24/9. Ảnh: Xinhua

Tại một cửa hàng tạp hóa ở Dương Giang, người dân thận trọng bước qua khe hẹp trên cánh cửa kim loại bị đổ vì bão. Bên trong, chủ cửa hàng đặt vài ngọn nến để thắp sáng cho khách hàng tới mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc mất điện.

"Trận bão lớn quá", bà Vương, 74 tuổi, nói. Bà cho biết nhà đã mất điện khi cơn bão ập tới. Sau đó, bà phát hiện cửa hàng của gia đình cũng bị thiệt hại đáng kể.

"Có người gọi điện cho con trai tôi nói rằng cửa hàng đã bị hư hại vì bão. Tôi ra ngoài thì thấy mọi thứ tan tành rồi", bà kể.

Xe tải bị lật do bão Ragasa ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông ngày 24/9. Ảnh: AFP

Bão Ragasa trước đó càn quét Đài Loan, gây mưa lớn làm vỡ hồ chứa tại thượng nguồn sông Mã Thái An. Nước lũ kéo theo đất đá tràn xuống hạ lưu, cuốn phăng cây cầu bắc qua sông Mã Thái An và gây ngập lụt ở nhiều thị trấn, nhấn chìm nhiều nhà cửa, cuốn trôi xe cộ. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết 17 người tử vong do bão.

Theo dự báo, miền nam Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa lớn và gió mạnh do bão tới ngày 26/9, trong đó nhiều khu vực thuộc đồng bằng Châu Giang và ven biển Quảng Đông có thể ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.

Thanh Tâm (Theo AFP, China Daily, CNN)