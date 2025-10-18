Cảnh sát xác định thông tin 'sinh viên bị bắt cóc sang Campuchia' là giả

Theo Công an TP Đà Nẵng, thông tin nam sinh Đại học Sư phạm "bị bắt cóc đưa sang Campuchia, bị chích điện, chặt tay đòi tiền chuộc" được chia sẻ trên mạng là bịa đặt.

Ngày 18/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xác minh, kết quả cho thấy toàn bộ sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đều an toàn, không có trường hợp nào mất liên lạc hay bị bắt cóc như tin đồn.

Thông tin và hình ảnh được chia sẻ trên mạng, được công an khẳng định là bịa đặt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh, kể rằng một "tân sinh viên Trần Trung Tín" bị lừa thuê trọ qua mạng, sau đó bị chuốc thuốc và tỉnh dậy thấy mình ở Campuchia. Người đăng còn cho rằng nhóm bắt cóc yêu cầu chuyển 250 triệu đồng tiền chuộc, nếu không sẽ "bán nội tạng", đồng thời mô tả nạn nhân bị "chích điện, chặt tay".

Công an phường Hòa Khánh Bắc đã phối hợp với nhà trường kiểm tra danh sách khóa 25 Khoa Khoa học Tự nhiên, xác định không có sinh viên tên Trần Trung Tín như bài viết trên mạng nêu.

Công an Đà Nẵng cảnh báo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng, tránh tiếp tay cho tin giả, gây hoang mang xã hội. Nhà trường cũng khuyến cáo sinh viên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, đặc biệt khi thuê trọ hoặc làm việc qua mạng.

Ngọc Trường