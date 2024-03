Cảnh sát Việt Nam, Lào và Campuchia diễn tập cứu nạn, chữa cháy

Cũng theo tình huống giả định, khi lực lượng chức năng đang xử lý vụ tai nạn giao thông thì một xe bồn không chú ý đã va chạm một xe tải chở 20 can hoá chất HNO3 (loại can nhựa 20 lít). 6 can hoá chất rơi xuống đường, axit bị rò rỉ ra môi trường gây nguy hiểm cho người dân trong khu vực.



Lái xe tải chở hoá chất hô hoán người dân không lại gần. Lực lượng chức năng lập tức chuyển từ trang phục thông thường sang chuyên dụng ba lớp, đảm bảo tiếp cận hiện trường an toàn. Cảnh sát vận chuyển bao cát để khoanh vùng hoá chất, chất lỏng xăng dầu ra bên ngoài.