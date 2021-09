Cảnh sát vây bắt xe luồng xanh có gần 100 kg ma tuý

TP HCMChặn bắt xe luồng xanh chở thực phẩm thiết yếu về Sài Gòn, cảnh sát phát hiện gần 100 bánh heroin, 60 kg ma tuý đá, 20.000 viên thuốc lắc trong các giỏ cá khô.

Ngày 8/9, 4 nghi can trong đường dây vận chuyển tuý từ Campuchia về Việt Nam bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP HCM) phối hợp Bộ Công an và các quận huyện bắt giữ.

Danh tính 4 người này chưa được công bố.

Ma tuý được giấu trong những giỏ lớn đựng cá khô. Ảnh: Nhật Vy

Theo cơ quan điều tra, từ cuối tháng 6, khi Covid-19 hoành hành ở TP HCM, người dân bị hạn chế ra đường, nhiều xe chở hàng thiết yếu được ưu tiên cấp mã QR để qua chốt kiểm dịch. Lợi dụng việc này, băng tội phạm sau khi vận chuyển ma tuý từ Campuchia về các tỉnh biên giới phía Nam, tiếp tục nguỵ trang trong các chuyến xe thực phẩm để đưa vào Sài Gòn tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi, hồi cuối tháng 8, các trinh sát PC04 phối hợp Bộ Công an và quận 12, huyện Bình Chánh, Củ Chi vây bắt xe luồng xanh khi vào đến địa phận TP HCM. Khám xét ôtô, lực lượng chức năng thu giữ 4 giỏ cần xé cá khô bên trong có tổng cộng gần 100 kg ma tuý, gồm gần 100 bánh heroin, 60 kg ma tuý đá, 20.000 viên thuốc lắc.

Từ lời khai của tài xế, cảnh sát bắt giữ 4 người.

Gần 100 bánh heroin được tìm thấy trong giỏ cá khô. Ảnh: Nhật Vy

Công an TP HCM đang mở rộng điều tra vụ án.

Quốc Thắng