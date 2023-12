Cảnh sát vây bắt sòng bạc trong vườn dừa ở miền Tây

Kiên GiangẬp vào vườn dừa ở huyện An Biên, cảnh sát phát hiện Nguyễn Xuân Vinh, 38 tuổi, tổ chức cho hàng chục người đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền.

Những người tham gia đánh bạc bị cảnh sát bắt giữ, chiều 15/12. Ảnh: Lan Vy

Chiều 15/12, sau thời gian theo dõi, hàng chục cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cùng Công an huyện An Biên vô hiệu hóa nhóm người cảnh giới bên ngoài vườn dừa tại xã Tây Yên A. Các chiến sĩ chia làm nhiều hướng, ập vào trong vườn dừa, nổ súng chỉ thiên, bắt quả tang hàng chục người đang đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền.

Hàng loạt người tháo chạy ra ruộng lúa phía sau nhằm thoát thân, song phần lớn bị cảnh sát chặn đường, khống chế.

Ngoài việc bắt 30 người (trong đó có 9 nữ), cảnh sát thu giữ tại hiện trường hơn 500 triệu đồng, 26 xe máy, 4 con gà đá, bộ tài xỉu và một số tang vật liên quan.

Theo cảnh sát, Nguyễn Xuân Vinh đã thuê vườn dừa của một hộ dân rồi tổ chức sòng bạc nhiều ngày qua, bố trí người cảnh giới từ xa để ứng phó với cảnh sát tuần tra. Mỗi ngày, anh ta trả tiền thuê "mặt bằng" 200.000 đồng cho chủ vườn.

Nguyễn Xuân Vinh - nghi can cầm đầu sóng bạc. Ảnh: Lan Vy

Tại sòng bạc của Vinh còn có người cho vay "nóng" và phục vụ ăn uống nên thu hút rất đông người từ các nơi đến tham gia.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Lan Vy