Cảnh sát vây bắt nhóm cướp 1,1 tỷ đồng của bà chủ biệt thự

TP HCMNguyễn Đức Tiến, 31 tuổi, cùng đồng phạm đột nhập căn biệt biệt thự ở quận 12, trói bà chủ nhà cướp 1,1 tỷ đồng thì cảnh sát hình sự ập đến khống chế.

Ngày 30/4, Tiến và Lê Văn Sĩ, 26 tuổi; Đỗ Văn Tuấn, 28 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an quận 12 bắt để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Clip minh họa Cảnh sát vây bắt, khống chế 2 tên cướp ở căn biệt thự. Video: Công an cung cấp

Nguyễn Đức Tiến (trái) và 2 đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, cả 3 nghi phạm không có công ăn việc làm, là thành viên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên Facebook. Mấy ngày trước, Tiến đã đăng bài rủ Tuấn và Sĩ đi cướp tài sản.

Bộ ba lập nhóm chát riêng, bàn bạc kế hoạch cướp tài sản các biệt thự khu vực TP HCM, Bình Dương... Chúng sau đó đi khảo sát, chọn một vài biệt thự có ít người sinh sống, trong đó có nhà bà Long, 54 tuổi, trên đường Lê Thị Riêng, quận 12.

Tổ tuần tra 363 Công an quận 12 phát hiện Tiến, Sĩ, Tuấn lang thang điều nghiên hiện trường nên theo dõi. Sau khi nắm được nhân thân và mưu đồ của nhóm này, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án, phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Dương triệt phá.

Ngay sau đó, cảnh sát được chia làm 6 mũi, bám theo Tiến, Tuấn và Sĩ để bắt quả tang toàn bộ hành vi của chúng.

Công an TP HCM trao trả túi tiền 1,1 tỷ đồng cho bà chủ biệt Thự. Ảnh: Quốc Thắng

Sau khi chọn nhà bà Long để gây án, Tiến mua 3 con dao nhọn, băng keo, bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế... để cả bọn đột nhập cướp tài sản. Tuy nhiên, khi bàn bạc kế hoạch xong, Tuấn không đi chung với nhóm mà về nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai.

Khuya hôm qua, Tiến và Sĩ đến biệt thự của bà Long. Tiến đứng ngoài cảnh giới; Sĩ đeo bao tay, vô hiệu hóa camera... đột nhập vào trong khống chế chủ nhà buộc đưa tiền bỏ vào túi.

Ngay lập tức, hàng chục trinh sát hình sự xuất hiện, chia làm hai mũi. Một nhóm khống chế Tiến, mũi trinh sát còn lại vào trong biệt thự quật ngã Sĩ, thu giữ túi tiền 1,1 tỷ đồng vừa cướp của bà Long.

Phòng Cảnh sát hình sự cũng triệu tập Đỗ Văn Tuấn về trụ sở ngay trong đêm. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Thiếu tướng Mai Hoàng (thứ 2, bên trái) biểu dương các lực lượng tham gia phá án, đánh giá cao việc phối hợp tác chiến giữa công an thành phố với tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Ảnh: Quốc Thắng

Quốc Thắng