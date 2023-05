Cảnh sát vây bắt chủ khách sạn ép tiếp viên bán dâm

TP HCMCác trinh sát hình sự bao vây nhà trọ ở Long An, bắt Lê Thanh Đoàn - người bị truy nã về hành vi giam giữ nhiều cô gái tại khách sạn, ép bán dâm.

Ngày 27/5, Đoàn, 37 tuổi, bị Công an quận 12 bắt theo lệnh truy nã về các tội Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi và Giữ người trái pháp luật.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của vợ Đoàn.

Lê Thanh Đoàn bị cảnh sát bắt. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra, Đoàn kinh doanh khách sạn, karaoke, massage kích dục tại quận 12; thuê Phạm Hoàng Em (34 tuổi) đến các chốn ăn chơi ở miền Tây để tìm kiếm những cô gái đang thiếu tiền. Đoàn sẽ đứng ra mua lại số nợ, buộc các cô gái làm việc trong nửa năm, lương 7 triệu đồng một tháng. Nếu nghỉ sớm hơn thời hạn các cô phải bồi thường 30 triệu đồng ngoài số tiền nợ Đoàn.

Cơ quan điều tra xác định, Em đã đưa 6 cô gái (trong đó có người 14 tuổi) lên giao cho Đoàn, nhận 140 triệu đồng. Sau khi tính thêm chi phí đưa đón, người này bắt các cô ký giấy nợ, phải làm tiếp viên karaoke, massage kích dục, bán dâm để lấy tiền trừ vào khoản này. Quá trình làm việc nếu xảy ra vi phạm sẽ bị phạt, cộng dồn vào số nợ cũ.

Đoàn yêu cầu các cô gái chụp ảnh khoả thân đăng lên trang web khiêu dâm, telegram... để lôi kéo khách mua dâm. Chủ khách sạn thuê nhiều đàn em canh giữ các tiếp viên, không cho ra ngoài. Khi có khách mua dâm, những người này sẽ đưa các cô đến nơi phục vụ rồi đón về. Tiền bán dâm các cô chỉ được lấy 50%.

Cuối năm 2022, cảnh sát ập vào khách sạn của Đoàn, giải cứu 11 cô gái đang bị giam lỏng. Em cùng 3 người khác bị bắt về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; riêng Đoàn bỏ trốn và bị truy nã.

Phạm Hoàng Em - người tìm kiếm các cô gái để bán cho Đoàn. Ảnh: Nhật Vy

Thời gian qua, nhiều trinh sát đã lần theo dấu vết Đoàn nhưng không bắt được. Mới đây, phát hiện bị can đang trốn ở TP Tân An (tỉnh Long An), ngay trong đêm nhiều cảnh sát đã bao vây, ập vào nhà trọ khống chế ông ta.

Nhật Vy