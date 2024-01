Cảnh sát vây bắt 2 ôtô chở pháo lậu

TP HCMTrần Tấn Hòa, 35 tuổi, cùng đồng phạm vận chuyển hàng trăm kg pháo trên 2 ôtô thì bị công an vây bắt.

Ngày 21/1, Hòa, Trần Xuân Giang, Lê Viết Nhật Minh (cùng 30 tuổi) bị Công an quận 12 bắt về hành vi Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Cả 3 người đều có tiền án, tiền sự.

"Nhóm này khai vận chuyển pháo bán cho các đại lý dịp Tết để kiếm lời", một cán bộ điều tra nói và cho biết đang mở rộng vụ án.

Cảnh sát vây bắt xe 2 ôtô chở pháo lậu tiêu thụ dịp Tết Cảnh sát khám xét 2 ôtô chở pháo lậu. Video: Công an cung cấp

Trước đó, trinh sát bắt quả tang Hòa đang vận chuyển các thùng pháo nổ, pháo bông... nhiều hình dạng. Khám xét nhà nghi can, cảnh sát tìm thấy thêm hàng chục kg pháo các loại đang chuẩn bị giao cho khách.

Xác định đây là mắt xích trong đường dây vận chuyển hàng cấm, Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo lập chuyên án để khám phá.

Sau thời gian theo dõi, mới đây, Công an quận 12 phối hợp phường Vĩnh Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) vây bắt hai ôtô trên đường Vĩnh Phú 30 do Minh và Giang điều khiển. Một người vội ném khẩu súng kim loại xuống đường để phi tang nhưng bị phát hiện, khống chế. Khám xét trong 2 xe, cảnh sát thu giữ 350 kg pháo nổ...

Tang vật là các loại pháo mà cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy

Quốc Thắng