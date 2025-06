Cảnh sát truy tìm người liên quan vụ 'mua dâm thiếu nữ'

An GiangNgoài việc khởi tố 46 người trong đường dây mại dâm, công an thông báo truy tìm Trần Văn Đạt - nghi can mua dâm người dưới 18 tuổi.