Cảnh sát truy tìm kẻ giết hai mẹ con người tình

Cà MauNgười đàn ông 70 tuổi gọi điện cho con trai người tình, thông báo đã giết bà và con gái, đề nghị anh này về "lo hậu sự".

Ngày 24/1, Công an tỉnh Cà Mau truy tìm nghi phạm 70 tuổi, quê Cần Thơ, để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp Mỹ Tân, xã Phước Long. Nạn nhân là người phụ nữ 64 tuổi cùng con gái 46 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm và người phụ nữ 64 tuổi sống chung như vợ chồng khoảng 6 năm nay. Quá trình chung sống, hai người thường xuyên xảy ra cự cãi, mâu thuẫn và ghen tuông.

Khoảng 8h hôm nay, người đàn ông gọi điện cho con trai của bà (đang sống ở TP HCM) thông báo việc đã giết mẹ và chị gái của anh, kêu hãy về lo hậu sự. Anh này lập tức báo Công an xã Phước Long.

Khi công an đến nhà, phát hiện thi thể hai nạn nhân.

Chúc Ly