Cảnh sát truy tìm 12 mẫu trang sức của tiệm vàng bị cướp

Khánh HòaCông an thông báo truy tìm 12 mẫu trang sức vàng và xe máy màu đỏ - đen trong vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa, Cam Ranh, để tìm dấu vết hai nghi can.

Chiều 27/9, thông báo truy tìm các vật chứng được Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành sau ba ngày xảy ra vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa trên đại lộ Hùng Vương, TP Cam Ranh.

Theo cảnh sát, hai nghi can đã cướp đi 40 nhẫn, bông tai, dây chuyền các loại. Các trang sức này có cùng kiểu dáng, chất liệu, màu sắc, trọng lượng theo 12 mẫu nhẫn, bông tai, dây chuyền còn tại tiệm vàng. Ước tính tài sản bị mất khoảng 700-800 triệu đồng.

Một trong những mẫu trang sức bị cướp tại tiệm vàng Kim Khoa, TP Cam Ranh. Ảnh: Bùi Huế

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng truy tìm xe máy hiệu yamaha màu sơn đỏ - đen, biển số Khánh Hoà, bánh xe loại mâm đúc, cánh yếm và thân xe màu đỏ...

Theo camera an ninh ghi lại, hai nghi phạm là nam có độ tuổi 25-30. Trong đó, một người dáng mập, đội mũ, bịt mặt, đeo balô phía trước; tay cầm súng, tay cầm búa đập vỡ tủ trưng bày lấy vàng nhét vào balô mở sẵn khoá. Cảnh sát cho rằng, tên này có khả năng đội tóc giả khi gây án - là lý do nhiều nhân chứng tưởng là phụ nữ.

Tên còn lại dáng gầy, cầm hai súng uy hiếp một số nhân viên, vào bên trong quầy lấy hộp đựng tiền rồi chạy ra cửa canh chừng. Sau chưa đầy một phút, cả hai lên xe máy tẩu thoát về hướng TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đi huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (hướng quốc lộ 27B).

Truy tìm 12 mẫu trang sức trong vụ cướp tiệm vàng ở Cam Ranh Hình ảnh hai tên cướp tiệm vàng Kim Khoa, TP Cam Ranh. Video: Bùi Huế

Công an Khánh Hòa đang tung lực lượng lần tìm hai nghi can, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng, người dân khi phát hiện hai người này cần báo với cơ quan công an gần nhất.

Bùi Toàn