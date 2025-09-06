Cảnh sát truy bắt nghi phạm mang súng trốn trong rừng

Tuyên QuangTriệu Văn Phúc, 44 tuổi, cầm dao chém vào cổ người cùng thôn, lấy một khẩu súng kíp rồi trốn lên rừng.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang huy động các lực lượng truy bắt Phúc, trú tại thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, để làm rõ hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, khoảng 21h ngày 5/9, nghi do mâu thuẫn cá nhân, Phúc cầm dao chém vào cổ ông Sểnh, 69 tuổi, tại nhà văn hóa thôn Nà Ta. Cú chém mạnh khiến ông Sểnh bị thương nặng.

Gây án Phúc đi về nhà lấy một khẩu súng kíp rồi bỏ trốn lên rừng.

Công an phát đi thông báo cho hay, Phúc cao khoảng 1m6, mặc áo dài tay màu ghi xám, quần rằn ri màu xanh.

Nghi phạm Triệu Văn Phúc. Ảnh: Công an cung cấp

Cảnh sát đang ráo riết truy lùng nghi phạm nên thông báo để người dân nắm thông tin, đề cao cảnh giác. Mọi hành vi bao che, chứa chấp tội phạm sẽ bị xử lý.

Phạm Dự