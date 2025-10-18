Cảnh sát tóm kẻ đào tẩu 14 năm nhờ 'giúp dân làm nông'

Trung QuốcĐể phá vụ án cô gái bị sát hại trong nhà trọ, cảnh sát giúp dân làng phơi lúa mì, bóc vỏ lạc, gánh nước suốt nhiều tháng để tạo thiện cảm, dò hỏi manh mối.

Ngày 16/10, chương trình giáo dục pháp luật Case Focus của đài STV hé lộ chi tiết vụ án giết người xảy ra 14 năm trước ở quận Bảo Sơn (Thượng Hải). Nghi phạm đã bị bắt hôm 14/7 nhờ cảnh sát kiên trì truy tìm suốt nhiều năm.

Theo hồ sơ, tối 14/8/2011, một người đàn ông trình báo bạn gái bị sát hại trong nhà trọ rộng 10 m2 nằm sâu trong làng.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện cô gái trẻ tên Hiểu Vân nằm trên giường với vết dao đâm ở cổ. Cuối giường và trong thùng rác đều có một con dao dính máu, tại nhà vệ sinh chung có một bộ quần áo đẫm máu được cuộn lại.

Từ vị trí hẻo lánh của căn nhà và dấu vết lộn xộn tại hiện trường, các điều tra viên bước đầu suy đoán đây là một vụ trộm bị bắt quả tang dẫn đến án mạng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bạn trai Vân phát hiện tài sản còn nguyên vẹn.

Hàng ngày, Vân chỉ đi lại giữa nhà máy và nhà trọ. Cảnh sát điều tra người dân trong làng và các mối quan hệ xã hội của hai người, nhưng không phát hiện ai khả nghi. Họ nhận định đây có khả năng là một vụ phạm tội ngẫu nhiên, nghi phạm đến từ nơi khác và rất có thể đã bỏ trốn.

Do những hạn chế của kỹ thuật hình sự vào thời điểm đó, vật chứng mà cảnh sát thu thập được tại hiện trường không thể giúp xác định nghi phạm.

Lời nói vô tình thành chìa khóa phá án

Hàng năm, cảnh sát vẫn lật giở hồ sơ những án mạng chưa được giải quyết để tìm điểm đột phá. Trong giai đoạn này, khoa học hình sự đã có những bước tiến vượt bậc.

9 năm sau vụ án, nhờ công nghệ mới, cảnh sát phát hiện manh mối mới từ những bằng chứng cũ, cho thấy kẻ giết người có thể từng sống tại một ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông. Họ lập tức đến địa phương để điều tra, nhưng bị dân ở đây bài xích vì là người nơi khác.

Để lấy lòng tin và cảm tình của dân làng, đội điều tra ở lại thôn, không chỉ học tiếng địa phương mà còn giúp người dân làm nông như phơi lúa mì, bóc vỏ lạc suốt nhiều tháng.

"Chúng tôi làm mọi việc trong khả năng, kể cả gánh nước, quét đường. Thời gian lâu dần, mọi người bắt đầu chịu nói chuyện với chúng tôi", đội trưởng của Đội điều tra hình sự thuộc Chi cục Công an Bảo Sơn cho biết.

Mỗi khi thu được manh mối từ dân làng, cảnh sát sẽ nhanh chóng cử người đi điều tra xác minh. Trong 5 năm tiếp theo, họ đã đi khắp miền Đông, miền Bắc và khu vực Tây Nam Trung Quốc, lặp đi lặp lại quá trình phát hiện manh mối và loại trừ hiềm nghi, ngày càng thu hẹp phạm vi điều tra.

Cảnh sát Trung Quốc đến tuyên truyền tại nhà người dân ở vùng nông thôn. Ảnh: Sohu

Mùa xuân 2025, đội điều tra một lần nữa đến ngôi làng ở Sơn Đông. Không ngờ, lời nói vô tình của một người dân lại trở thành bước ngoặt then chốt trong việc phá án.

"Khi tôi hỏi trong nhà còn ai khác không, ông ấy bất ngờ nói 'thực ra gia đình tôi còn một người anh trai", điều tra viên Chung Dật Siêu kể.

Lời nói của ông lão họ Giang khiến điều tra viên lập tức nhận ra trong thôn vẫn còn bí mật chưa được khám phá. Từ manh mối này, cảnh sát tra xét kỹ ngọn nguồn gia tộc họ Giang.

Theo hồi ức của người dân trong làng, hộ gia đình này đã dọn đi khỏi làng từ lâu, đến sinh sống tại Nội Mông.

Chính quyền địa phương Nội Mông cho biết ông bà Giang đã qua đời hơn 20 năm trước. Họ có bốn con gái và một con trai. Trước khi qua đời, ông Giang giao con trai 10 tuổi cho một thân thích họ Lâm nuôi dưỡng. Con gái thứ ba của nhà họ Giang cho biết em trai hiện khoảng 35 tuổi.

Cảnh sát từng xác định hung thủ là một thanh niên qua tổng hợp với những mẫu vật chứng sót lại tại hiện trường án mạng năm 2011. Sau khi đối chiếu từng người có điều kiện phù hợp ở Nội Mông, Lâm Nhị (sinh năm 1990) đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát.

Sổ hộ khẩu của Lâm có ghi tên cha mẹ nuôi và hai em gái. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Lâm không đăng ký hộ khẩu cho đến năm 2008, trong khi em gái sinh sau nhưng lại đăng ký từ những năm 1990.

Ngoài ra, Lâm vi phạm luật giao thông rất nhiều lần ở Thượng Hải từ năm 2008 đến tháng 8/2011. Sau ngày 1/8/2011, anh ta biến mất không dấu vết. Tổng hợp nhiều manh mối, cảnh sát phán đoán Lâm là nghi phạm chính trong vụ án.

Theo điều tra, Lâm hiện là tài xế xe tải chở hàng, quanh năm đi lại trên tuyến đường biên giới.

Chân tướng hé lộ

Ngày 14/7/2025, các điều tra viên của Đội điều tra hình sự thuộc Chi cục Công an Bảo Sơn đón lõng, bắt Lâm tại cửa khẩu biên giới. Sau khi đối chiếu, các mẫu xét nghiệm của Lâm trùng khớp với những mẫu liên quan tại hiện trường vụ án.

Nghi phạm biết cảnh sát Thượng Hải đang truy nã anh ta vì vụ giết người năm đó, nhưng không nhận tội. Tuy nhiên, chỉ đến phút thứ 25 của cuộc thẩm vấn, tâm lý của Lâm đã hoàn toàn suy sụp, đồng ý khai nhận.

Theo lời khai, hôm xảy ra sự việc, Lâm uống một chai rưỡi rượu trắng rồi chạy vào làng tìm nhà vệ sinh. Thấy cô gái xinh đẹp đang phơi quần áo ở hành lang tầng hai, anh ta liền nảy ý đồ đen tối.

"Dù là tội phạm giết người, danh tiếng không tốt, nhưng tôi không cố ý giết người phụ nữ đó. Tôi và cô ấy không quen biết, cũng không oán không thù, cô ấy lại có vẻ ngoài xinh đẹp như thế", Lâm nói.

Nghi phạm họ Lâm bị còng tay trong phòng thẩm vấn. Ảnh: Jimu News

Nhưng dựa trên tình huống thực tế tại hiện trường vụ án, điều tra viên có cơ sở để suy đoán rằng Lâm ôm động cơ đồi trụy khi đi vào khu nhà ở sâu trong làng, không phải có mục đích tìm nhà vệ sinh. Không ngờ nạn nhân chống cự quyết liệt, Lâm ra tay giết người.

Sau khi gây án, anh ta trốn về quê và kiếm sống bằng nghề lái xe chở hàng, ngày lễ Tết cũng không dám về vì sợ bị truy tìm.

Trong mắt người thân, Lâm là trụ cột gia đình và là người chồng chịu khó. Anh ta tự nhận đã chu cấp cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp ở quê, mua cho họ xe hơi và một căn nhà ở vị trí đắc địa.

Hiện, Viện kiểm sát đã phê chuẩn lệnh bắt Lâm về tội Cố ý giết người.

Tuệ Anh