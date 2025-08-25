Cảnh sát tìm nhóm người đi ôtô ở nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh

TP HCMCamera an ninh ghi nhận nhóm người dừng ôtô, đi vào con hẻm ở phường Phú Mỹ, trước khi người dân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn.

Thi thể bé được một công nhân tan ca về nhà phát hiện lúc hơn 6h sáng 25/8, trong con hẻm dẫn vào khu du lịch đã dừng hoạt động, cách quốc lộ 51 hơn 30 m, thuộc khu phố Bến Đình, phường Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Ở ven đường cách đó một đoạn có nhau thai và bộ đồ dính máu nghi là của sản phụ lúc sinh.

Công an phường Phú Mỹ khám nghiệm hiện trường thi thể bé sơ sinh. Ảnh: Mạnh Nguyễn

Camera nhà người dân gần con hẻm ghi lại, khoảng hơn 0h, một ôtô dừng bên quốc lộ 51, sau đó 3-4 người bước xuống, đi vào trong con hẻm. Khoảng 13 phút sau họ quay lại, lên ôtô rời đi.

Hai người bước xuống ôtô dừng trước con hẻm. Ảnh cắt từ video camera

Công an phường Phú Mỹ đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra sự việc.

Trường Hà