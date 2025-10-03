Cảnh sát tìm người từng mua biệt thự 'ma' ở Lâm Đồng

TP HCMHàng loạt người mất tiền khi mua dự án biệt thự không có thật, của Công ty Tập đoàn Sam Group, được cảnh sát kêu gọi đến trình báo để được bảo vệ quyền lợi.

Ngày 3/10, Công an TP HCM cho biết các dự án "ma" này có tên: Khu biệt thự Sam World Đamb’ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng (tỉnh Lâm Đồng).

Hiện, cơ quan điều tra xác định Trần Văn Quý (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sam Group), Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc), Lê Văn Xá (Giám đốc) đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 16 tỷ đồng. Các bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài.

Một dự án biệt thự "ma" tại Bảo Lộc của Sam Group.

Theo điều tra, Công ty Tập đoàn Sam Group không có thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đất đai; đồng thời không được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, các lãnh đạo doanh nghiệp đã tự vẽ nhiều dự án biệt thự rồi quảng cáo, rao bán.

Thông qua tài khoản của công ty và cá nhân Trần Văn Quý, các bị can đã nhận tiền cọc của nhiều người tổng cộng 16,3 tỷ đồng. Số tiền này bị lãnh đạo Sam Group sử dụng vào việc khác, không chuyển nhượng biệt thự như đã thỏa thuận với khách hàng.

Cơ quan điều tra đề nghị những ai là bị hại của Công ty Tập đoàn Sam Group liên hệ trụ sở số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP HCM; hoặc liên hệ cán bộ điều tra theo số điện thoại 0903852528.

Quốc Thắng