Cảnh sát thu 80 sổ đỏ khi khám nhà DJ Ngân 98

TP HCMKhám xét căn penthouse 300 m2 của Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) theo thủ tục tố tụng, cảnh sát thu giữ két sắt có hơn 80 sổ đỏ, nhiều ngoại tệ, tạm giữ 2 ôtô.

Ngày 15/10, Công an TP HCM cho biết trong quá trình phối hợp với VKS khám xét nhà Ngân 98 - căn penthouse 300 m2 tại chung cư cao cấp, đã phát hiện két sắt. Nữ DJ và người nhà không cung cấp được mã số nên nhà chức trách đã đưa về trụ sở.

Cảnh sát thu 80 sổ đỏ khi khám xét nhà DJ Ngân 98 80 sổ đỏ bị thu giữ tại nhà Ngân 98. Video: Công an TP HCM

Khi mở chiếc két theo đúng trình tự quy định của pháp luật, cơ quan điều tra thu giữ 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng. Ngoài ra, tang vật liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân còn có 2 ôtô và một số vật chứng khác.

Động thái này được Công an TP HCM đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Ngân thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ vụ án này rất khó khăn bởi Ngân là người nổi tiếng, thường xuyên di chuyển, sinh sống ở những nơi sang trọng, riêng tư. Khi bị triệu tập, Ngân cũng "không hợp tác, la hét, gây cản trở".

Công an TP HCM đang làm việc với những người liên quan.

Cảnh sát khám xét căn hộ của Võ Thị Ngọc Ngân. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, nữ DJ khai không rành thủ tục pháp lý, tin tưởng đơn vị sản xuất "vì họ nói có mối quan hệ, lo được giấy công bố, kiểm định chất lượng". Cô đã kết hôn với Lương Bằng Quang (ca sĩ kiêm nhạc sĩ) được 2 năm, thỉnh thoảng anh có "giúp" cô trong một số hoạt động.

Cơ quan điều tra xác định, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do mẹ ruột làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, nữ DJ hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây là những sản phẩm được cấp phép lưu hành nhưng Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen". Viên rau củ này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng vẫn được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, và quảng cáo là "tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm".

Trên bao bì, Ngân ghi chú "hàng tặng kèm, không bán" nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để "đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn.

Cảnh sát đưa kết sắt về trụ sở mở. Ảnh: Công an cung cấp

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty ZuBu. Khách hàng được tư vấn mua theo "liệu trình giảm cân" từ 4 đến 15 kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên của Ngân để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân cô. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Video Ngân 98 xin lỗi Ngân 98 thừa nhận sai phạm, gửi lời xin lỗi khách hàng. Video: Công an TP HCM

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả. Một số mẫu "viên Collagen" chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quốc Thắng