Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đột kích, đấu súng xuyên đêm với phiến quân IS, tiêu diệt 6 tay súng, nhưng ba sĩ quan thiệt mạng.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đêm 28/12, rạng sáng 29/12 mở chiến dịch đột kích quy mô lớn vào làng Elmalik, cách Istanbul 100 km, một phần trong đợt truy quét ngăn âm mưu tấn công nhắm vào các dân tộc thiểu số trong kỳ nghỉ đông.

Khi các sĩ quan tiến vào một "nhà an toàn" của phiến quân, các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khai hỏa, khiến ba sĩ quan thiệt mạng và 8 người bị thương, châm ngòi cuộc đấu súng kéo dài suốt 7 giờ.

Video trên mạng xã hội cho thấy tiếng súng vang vọng khắp làng trong đêm, khói bốc lên từ khu vực đột kích và xe cứu hỏa lao đến hiện trường. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiêu diệt 6 thành viên IS và bắt 5 nghi phạm.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đấu súng hơn 7 giờ với phiến quân IS Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào địa bàn của IS ở làng Elmalik đêm 28/12. Video: X/@pusholder

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết cuộc đột kích được tiến hành hết sức cẩn trọng vì có phụ nữ và trẻ nhỏ trong ngôi nhà. Ông nói thêm 5 phụ nữ và 6 em nhỏ trong nhà đã được chuyển tới nơi an toàn.

Nguồn cung điện và khí đốt tại Elmalik đã bị cắt trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch của cảnh sát. Các trường học ở khu vực cũng đóng cửa cả ngày.

Xe bọc thép của lực lượng hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực diễn ra cuộc đột kích vào địa bàn của IS ở tỉnh Yalova ngày 29/12. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành các chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn trên khắp cả nước nhằm vào IS cũng như các nhóm vũ trang bị chính quyền nước này coi là tổ chức khủng bố.

Cảnh sát tăng cường các cuộc truy quét vào dịp lễ cuối năm, kể từ khi IS tấn công hộp đêm Reina trong dịp đón năm mới năm 2017, khiến 39 người thiệt mạng. Hồi tháng 1 năm ngoái, các tay súng IS tấn công một nhà thờ ở Istanbul, khiến một người thiệt mạng.

Ngọc Ánh (Theo CNN, Yahoo News)